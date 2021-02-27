Канал ТНТ попрощался с Владом Кадони

Вадим Карасев

Влад Кадони расстроил подписчиков неприятной новостью. Канал ТНТ с ним попрощался, он больше не будет ведущим ББ. Но у него большие планы, которыми он обещает поделиться в скором будущем. Андрей Черкасов по этому поводу написал красивый комментарий, заявив, что ТНТ совершает ошибку, отказываясь от его услуг. Но главное, что Влад не унывает.

«Отработал последнее шоу «Бородина против Бузовой» с марта месяца оно продолжается без меня. Хочу выразить благодарность своим коллегам за эти чудные годы совместной работы. Много было всего разного, но самое главное, что в любых ситуациях мы оставались в хороших приятельских отношениях. Многое прошли, многое пережили. Уверен, что и без этого проекта мы сохраним добрые отношения», - красиво попрощался Влад.

Уже бывший телеведущий Влад Кадони заявил, что отработал свое в ББ. Проект после закрытия телестройки штормит, направления тем меняются каждую неделю, рейтинги не поднимаются, и на ТНТ почему-то решили, что для нового формата с мистической подоплекой черный маг не подходит. Куда ему до борца за гендерное неравенство Ксении Бородиной или недопевицы, как называют Ольгу Бузову в сети, пишет newstes.ru.Своим подписчикам Кадони пообещал не стоять на месте, он открыт для новых проектов и надеется на успех сайта, над которым сейчас работает. Кроме того, ему нужны партнеры, чтобы создать приложение, намерен отдохнуть от телевидения. Кадони намекнул, что сам принял решение уйти, заявив, что решение далось ему несложно, так как давно назревало.Андрей Черкасов принял близко к сердцу уход Кадони. По его мнению, это большая потеря для зрителей и серьезная ошибка для ТНТ. С Черкасовым многие согласились, так как ведущего любили за язвительность, умение придать остроту обсуждению и неограниченный словарный запас в сочетании с умением ясно выражать свои мысли, чем не страдают оставшиеся на посту ведущие.Пользователям любопытно, кто же будет в таком случае третьим ведущим, так как Бородина и Бузова страдают повышенной утомляемостью, вторая усиленной работоспособностью, и им все время требуется замена. Третий ведущий в лице Кадони всегда был готов подменить, в любое время был готов отработать сколько нужно, но именно ему места на новом проекте не нашлось.