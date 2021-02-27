Кардиолог предупредил россиян об опасности весенней погоды

Вадим Карасев

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Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев предупредил в беседе с URA.RU, что перепады температур и давления в конце зимы и весной тяжело переносят не только метеозависимые россияне.

Приход весенней погоды, когда перепады температуры составляют более пяти-шести градусов, влияет даже на здоровых людей. «Причем нужно следить не только за реальной температурой, но и тем, как она ощущается. Также важны давление и влажность», — сказал специалист. Он назвал группы людей, здоровье которых наиболее зависит от погоды.

В их числе оказались дети до пяти-шести лет. Специалист пояснил, что у них еще не отрегулирована система терморегуляции организма. В зоне риска оказались и женщины, которые вступили в фазу менопаузы, у них также нарушается терморегуляция.

Кроме того, перепады температуры опасны для людей старше 60 лет, пациентов с любыми хроническими болезнями, в частности, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также с пониженным или повышенным артериальным давлением.

Ранее доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Медицинского научно-образовательного центра Московского государственного университета имени Ломоносова Юрий Гурфинкель посоветовал людям с метеозависимостью во время перепадов атмосферного давления внимательнее следить за своим рационом.