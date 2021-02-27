Казахстан потребовал от завода Lada вернуть 30 млрд рублей

Вадим Карасев

Завод "Азия Авто" в казахстанском Усть-Каменогорске, где собираются автомобили Lada, остановил производство, пишет "Коммерсант".

Как сообщили источники издания, власти Казахстана обвинили "Азия Авто" в неисполнении обязательств по промсборке и потребовали вернуть средства в размере 30,8 млрд рублей, полученные в виде льгот. Соглашение с заводом о промсборке было разорвано в ноябре 2020 года, после чего выпуск автомобилей Lada прекратился. На предприятии идут сокращения.



В феврале Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана выиграло суд против завода. В ведомстве утверждали, что компания оказалась единственной не исполнившей договоренности с властями, тогда как все остальные ввели в эксплуатацию оборудование по сварке и покраске.

Претензии к заводу, отмечает издание, совпали с запуском "Сарыаркаавтопрома", где производятся старые модели Chevrolet и начат выпуск Kia, которые ранее собирались на "Азия Авто". Туда же предложили перенести сборку Lada. В АвтоВАЗе заявили, что изучают ситуацию на одном из ключевых экспортных рынков и рассчитывают усилить там присутствие. В настоящее время продажи Lada в Казахстане заметно упали. В прошлом году в эту страну было поставлено 17,5 тыс. машин, а внутри страны их было произведено 15,9 тыс. единиц.



