Леди Гага пообещала полмиллиона долларов за возвращение ее собак

Вадим Карасев

Леди ГагаФото: @ladygaga

Американская певица Леди Гага пообещала заплатить полмиллиона долларов (37 290 750 рублей) за возвращение ее собак, которые были похищены несколько дней назад. Она написала об этом на своей странице в Twitter.

«Мои любимые собаки Коджи и Густав были похищены в Голливуде два дня назад. Мое сердце болит, и я молюсь, чтобы моя семья снова стала единой благодаря акту милосердия. Я заплачу 500 тысяч долларов за их безопасное возвращение», — написала певица и указала электронную почту, на которую можно прислать информацию.

Она также призналась в любви своему помощнику Райану Фишеру, которого ранили при похищении питомцев. Певица отметила, что Фишер рисковал своей жизнью, и назвала его героем.

В среду, 24 февраля, неизвестные четыре раза выстрелили в грудь выгульщика собак американской певицы Леди Гаги, 30-летнего Райана Фишера. Помощник певицы выгуливал питомцев, когда на него напали двое темнокожих мужчин и украли двух бульдогов. Им удалось скрыться с места преступления.

В настоящее время французские бульдоги — довольно популярная и дорогая порода. Они стоят от 1,5 до 3 тысяч долларов, однако же цена собаки с хорошей родословной может достигать и 10 тысяч долларов.