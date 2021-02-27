Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Леди Гага пообещала полмиллиона долларов за возвращение ее собак

Леди Гага пообещала полмиллиона долларов за возвращение ее собакЛеди ГагаФото: @ladygaga

Американская певица Леди Гага пообещала заплатить полмиллиона долларов (37 290 750 рублей) за возвращение ее собак, которые были похищены несколько дней назад. Она написала об этом на своей странице в Twitter.

«Мои любимые собаки Коджи и Густав были похищены в Голливуде два дня назад. Мое сердце болит, и я молюсь, чтобы моя семья снова стала единой благодаря акту милосердия. Я заплачу 500 тысяч долларов за их безопасное возвращение», — написала певица и указала электронную почту, на которую можно прислать информацию.

Она также призналась в любви своему помощнику Райану Фишеру, которого ранили при похищении питомцев. Певица отметила, что Фишер рисковал своей жизнью, и назвала его героем.

В среду, 24 февраля, неизвестные четыре раза выстрелили в грудь выгульщика собак американской певицы Леди Гаги, 30-летнего Райана Фишера. Помощник певицы выгуливал питомцев, когда на него напали двое темнокожих мужчин и украли двух бульдогов. Им удалось скрыться с места преступления.

В настоящее время французские бульдоги — довольно популярная и дорогая порода. Они стоят от 1,5 до 3 тысяч долларов, однако же цена собаки с хорошей родословной может достигать и 10 тысяч долларов.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Какие изменения ждут россиян с 1 марта
Какие изменения ждут россиян с 1 марта
Фигуристка Туктамышева показала голую грудь в эротической фотосессии для мужского журнала
Фигуристка Туктамышева показала голую грудь в эротической фотосессии
"Циркон" впервые запустят с подлодки
"Циркон" впервые запустят с подлодки
Сенатор Цеков предложил учредить день деоккупации Крыма
Сенатор Цеков предложил учредить день деоккупации Крыма
Языковой скандал из-за собаки? Что стряслось в киевском груминг-салоне
Языковой скандал из-за собаки? Что стряслось в киевском груминг-салоне
СМИ: в Германии обсуждают четыре варианта будущего "Северного потока — 2"
СМИ: в Германии обсуждают четыре варианта будущего "Северного потока
"Российская газета": в России могут появиться новые трудовые книжки
"Российская газета": в России могут появиться новые трудовые книжки
Врачи назвали «суперпродукты» для продления жизни
Врачи назвали «суперпродукты» для продления жизни
Памфилова рассказала об уроках, извлеченных из кампании 2019 года
Памфилова рассказала об уроках, извлеченных из кампании 2019 года
Пост главы НОК Белоруссии вместо Лукашенко занял Лукашенко
Пост главы НОК Белоруссии вместо Лукашенко занял Лукашенко
"Яндекс" разделится на две бизнес-группы
"Яндекс" разделится на две бизнес-группы
МТС анонсировала пресс-конференцию хештегом в форме пениса
МТС анонсировала пресс-конференцию хештегом в форме пениса

Топ на сегодня

В "Единой России" назвали даты предварительного электронного голосования
В "Единой России" назвали даты предварительного электронного
В Совфеде отметили важность обновления декларации ООН о невмешательстве
В Совфеде отметили важность обновления декларации ООН о
Преимущества покупки цветов онлайн
Преимущества покупки цветов онлайн
Насколько важно выбрать правильную рацию? Основные аспекты подбора рации под конкретные нужды
Насколько важно выбрать правильную рацию? Основные аспекты подбора
Во Вьетнаме одобрили применение российской вакцины «Спутник V»
Во Вьетнаме одобрили применение российской вакцины «Спутник V»

Еще по теме

Неизвестные выстрелили в выгульщика собак Леди Гаги и украли двух бульдогов
Нападение! У Леди Гаги украли собак и выстрелили в ее помощника
СМИ: ФБР участвует в расследовании похищения двух бульдогов Леди Гаги
Леди Гага скромно рассказала о своих отличиях от Мадонны