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Леди Гаге вернули похищенных собак

Леди Гаге вернули похищенных собакФото: Twitter @ladygaga

Американской певице Леди Гаге вернули двух ее собак, похищенных ранее у ее помощника. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщает департамент полиции Лос-Анджелеса в Twitter.

«Обе собаки Леди Гаги были переданы в местный полицейский участок и благополучно воссоединились с представителями Леди Гаги», — говорится в заявлении полиции.

Ранее Леди Гага пообещала заплатить полмиллиона долларов (37 290 750 рублей) за возвращение ее собак.

В среду, 24 февраля, неизвестные четыре раза выстрелили в грудь выгульщика собак американской певицы Леди Гаги, 30-летнего Райана Фишера. Помощник певицы выгуливал питомцев, когда на него напали двое темнокожих мужчин и украли двух бульдогов. Им удалось скрыться с места преступления.

В настоящее время французские бульдоги — довольно популярная и дорогая порода. Они стоят от 1,5 до 3 тысяч долларов, однако же цена собаки с хорошей родословной может достигать и 10 тысяч долларов.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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