Легендарный американский миллиардер научил зарабатывать в кризис

Вадим Карасев

Уоррен БаффетФото: flickr.com

Глава Berkshire Hathaway, легендарный американский миллиардер Уоррен Баффет в своем ежегодном послании акционерам раскрыл подход к инвестициям и научил зарабатывать во время кризиса.

Инвестор подчеркнул, что для облигаций сейчас не самое подходящее время, объяснив свою позицию падением доходности 10-летних облигаций Минфина США с 15,8 процента в 1981 году до 0,93 процента в конце 2020 года. Баффет предсказал безрадостное будущее тем, кто инвестирует в инструменты фиксированного дохода.

«Владение акциями — это игра с позитивной суммой. На самом деле терпеливая и рассудительная обезьяна, которая соберет портфель [акций] путем метания 50 дротиков в мишень, на которой перечислены компании из S&P 500, со временем получит дивиденды и прирост капитала», — объяснил миллиардер.

Основанная Баффетом компания Berkshire Hathaway по итогам 2020 года заработала 42,5 миллиарда долларов. При этом в сентябре прошлого года инвестор оказался в числе самых обедневших американских богачей. Он потерял 7,3 миллиарда долларов. Среди причин аналитики называют то, что в июле нынешнего года компания Berkshire Hathaway пожертвовала на благотворительность акции на 2,9 миллиарда долларов.