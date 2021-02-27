Лидер оппозиции считает, что Саркисян не утвердит отставку главы Генштаба

Влада Некрасова

Лидер объединенной оппозиции Армении Вазген Манукян заявил в субботу, что уверен в том, что президент республики не утвердит отставку начальника генерального штаба ВС Оника Гаспаряна, ухода которого требует премьер-министр Никол Пашинян.

"Уверен, что президент вернет документ (ходатайство премьера об увольнении главы генштаба - ред.) с возражениями. Я уверен в его решении, так как другого варианта для Армении нет", - сказал Манукян журналистам.