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Лидер оппозиции считает, что Саркисян не утвердит отставку главы Генштаба

Лидер оппозиции считает, что Саркисян не утвердит отставку главы Генштаба
Лидер объединенной оппозиции Армении Вазген Манукян заявил в субботу, что уверен в том, что президент республики не утвердит отставку начальника генерального штаба ВС Оника Гаспаряна, ухода которого требует премьер-министр Никол Пашинян.

"Уверен, что президент вернет документ (ходатайство премьера об увольнении главы генштаба - ред.) с возражениями. Я уверен в его решении, так как другого варианта для Армении нет", - сказал Манукян журналистам.

В мире

По материалам: ria.ru
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