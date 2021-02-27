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Little Big вновь представят Россию на конкурсе Евровидение

Little Big вновь представят Россию на конкурсе Евровидение

В этом году не будет открытого конкурсного отбора для участия в «Евровидении 2021». 8 марта в прямом эфире станет известен артиста или музыкальный коллектив, который представит Россию на песенном конкурсе. Ведущей трансляции станет Яна Чурикова. По сообщениям СМИ, главным претендентом является популярный коллектив Little Big. Напомним, группа должна была выступить в прошлом году с треком Uno, но из-за пандемии коронавируса песенный конкурс не состоялся. Не исключено также, что Little Big представят сразу несколько песен на выбор российских зрителей.


В этом году «Евровидение» должно пройти в Нидерландах с 18 по 22 мая. Формат его проведения все еще неизвестен. Однако организаторы обещают дать точные объяснения и комментарии о том, как будет проходить конкурс, будут ли там зрители и каким ограничениям следует подчиняться в ближайшее время.

В комментариях пользователи сети также предлагали своих кандидатов. Самым популярными предложенными артистами стали Сергей Лазарев, Александр Панайотов, Моргенштерн и теледива Ольга Бузова. А кого бы ты отправил от России на этот песенный конкурс?

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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