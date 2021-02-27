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Мария Бутина рассказала о пытках в тюрьме США

Мария Бутина рассказала о пытках в тюрьме СШАМария БутинаФото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Член Общественной палаты Мария Бутина, которая была освобождена из тюрьмы в США, рассказала о пытках в американских исправительных учреждениях. Ее слова прозвучали в фильме для телеканала НТВ.

По словам россиянки, ее на четыре месяца поместили в карцер, куда, согласно международным стандартам, нельзя сажать более чем на 15 суток. «Там ночью каждые 15 минут врубали свет и спрашивали: "С тобой все в порядке?". И тебя будили до тех пор, пока не ответишь», — рассказала Бутина.

Она подчеркнула, в американской тюрьме пытают психологически, толкая заключенных на прием психотропных веществ, так как под ними человека проще допрашивать. Россиянка также добавила, что надзиратели по несколько раз за сутки заходили в камеру и раздевали ее догола, якобы чтобы проверить наличие контрабанды. Кроме того, на заключенных воздействовали с помощью громких звуков.

Создательница общественного движения «Право на оружие» Мария Бутина вернулась домой 26 октября 2019 года. Ее задержали в США в 2018 году, а в апреле 2019-го приговорили к полутора годам лишения свободы. Американская сторона заявляла, что Бутина пыталась повлиять на главных спонсоров Республиканской партии для продвижения российских интересов. Россиянка пошла на сделку со следствием и подтвердила, что стремилась установить неофициальные контакты, в том числе через Национальную стрелковую ассоциацию США.

Россия

По материалам: lenta.ru
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