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Милонов предложил наказывать за порно

Милонов предложил наказывать за порноФото: Алексей Смышляев / «Коммерсантъ»

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру МВД Владимиру Колокольцеву ввести уголовную ответственность за производство и распространение порно «с элементами изнасилования, убийства, нанесения физического вреда, с людьми в беспомощном состоянии, с мертвыми или животными», поскольку такой контент якобы пропагандирует совершение преступлений на сексуальной почве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение депутата.

«В пару кликов… можно оказаться на сайтах, которые более напоминают архивы гестапо, нежели страницу с эротическими материалами», — отметил депутат. По его мнению, именно просмотр подобных роликов подталкивает «неуравновешенных психопатов к преступлениям, причем с особой жестокостью и изощренностью».

Милонов считает, что уголовная ответственность за такого рода порно «окажет благотворное влияние на профилактику преступности».

В настоящий момент в России штрафуют за незаконное изготовление и оборот порнографии. Уголовная ответственность предусмотрена за распространение порно с участием несовершеннолетних.

Россия

По материалам: lenta.ru
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