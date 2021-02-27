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Минприроды предложило рекультивировать мусорные полигоны за счет россиян

Минприроды предложило рекультивировать мусорные полигоны за счет россиян

В Министерстве природы предложили поднять тарифы на вывоз мусора и заложить в них расходы на рекультивацию полигонов, пишет РБК. 

"Мы провели анализ стоимости рекультивации разных видов полигонов на территории страны, она зависит от его расположения и объема. Исходя из средних значений, размер тарифной надбавки должен составить порядка 32 руб. в год на человека", — сказал директор департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды Роман Земцов.

При расчете суммы использовались средние нормативы накопления твердых коммунальных отходов, которые составляют 2,53 куб. м на человека в год. Эксперт добавил, что такие надбавки не будут критичными для населения.

Федеральная антимонопольная служба одобрила предложение, но оно еще не согласовано с другими ведомствами и профессиональным сообществом. В случае отказа от этой идеи восстановление старых полигонов продолжится только за счет бюджета.

Ранее NEWSTES писал, что в России могут вырасти тарифы на электричество и отопление.

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По материалам: uposters.ru
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