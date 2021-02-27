Мясников «по приказу» разделся и окунулся в снег

Вадим Карасев

Кадр: «Россия 1»

Врач и телеведущий Александр Мясников «по приказу» разделся и окунулся в снег в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Передача от 26 февраля, часть которой была посвящена переохлаждению и закаливанию с помощью снега, доступна на сайте вещателя.

«Я обещал показать, что могу не только языком молоть, но и закаляться. Между прочим, это не моя идея. (…) Меня буквально в приказном порядке заставили, сказали: "Мясников, помимо того, что ты говоришь, ты должен сделать"», — поделился доктор.

Врач рассказал о новом способе укрепления иммунитета. После этого Мясников снял одежду и обтер лицо и верхнюю часть тела снегом, принесенным в студию в коробке. В конце он посоветовал зрителям попробовать закаляться снегом и пообещал, что это принесет огромное наслаждение. По его словам, холодная вода доставляет человеку больше удовольствия, чем теплая. Также врач сыронизировал над тем, что зрители подумают, что он сошел с ума.

В январе телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева назвала смертельную опасность, которая грозит любителям купания в проруби. «В момент прыжка в ледяную воду человек задерживает дыхание. К сожалению, в этот момент может остановиться сердце или возникнуть смертельное нарушение сердечного ритма. Кардиологи постоянно видят людей, которые поступают с тяжелейшими аритмиями после таких погружений», — объяснила она.