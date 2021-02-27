МТС анонсировала пресс-конференцию хештегом в форме пениса

Вадим Карасев

В МТС сегодня решили провести открытую пресс-конференцию о новых принципах экосистемной культуры. Однако пользователей Сети смутил логотип-хештег, выбранный для мероприятия.

В качестве логотипа пресс-конференции можно увидеть хештег, переходящий в букву "э", в результате чего получился рисунок, который напоминает по форме пенис.

На замысловатый дизайн обратил внимание телеграм-канал "Телекоммуналка", сравнивший логотип с творениями Артемия Лебедева.

"Логотип-хештег, выбранный для конференции, отлично описывает текущее отношение к продуктам. Артемию Лебедеву до такого еще долго работать. И да, похоже, это единственное применение стрим-платформе, которое они смогли найти", — сообщает канал.

Как писал NEWSTES, ранее москвичка сломала своему "защитнику" пенис во время секса, поздравляя с праздником 23 февраля.