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Муж Заворотнюк пугает общественность: «Исхудавший, бледный, постаревший»

Муж Заворотнюк пугает общественность: «Исхудавший, бледный, постаревший»

В сети все чаще стали говорить о муже Анастасии Заворотнюк. В сети отмечают, что Петр Чернышев выглядит бледным и постаревшим. Что же происходит с фигуристом?

Фигуриста Петра Чернышева редко можно встретить на телевидении или в социальных сетях. Мужчина днем полностью погружен в работу, а вечером окружает любовью и заботой онкобольную Анастасию Заворотнюк. Общественность может увидеть Петра только на снимках Татьяны Навки, которая работает с фигуристом. Так, на днях на Красной площади состоялись съемки документального фильма, в котором приняли участие фигуристы. Все внимание общественности было приковано в изнеможенному Петру. В сети начали интересоваться, что же происходит с фигуристом.


«Такой уставший! Дай ему сил и здоровья!», «Петр сдал совсем, уставший, бледный», «Работает на износ, мне так его жалко», «Скоро и он свое здоровье потеряет», — комментирую в сети внешность Чернышева.

Зрители также обратили внимание на сильные мешки под глазами артиста. Несмотря на это, пользователи выражают свое восхищение мужчине, которые не бросил больную жену в сложный период и делает все, чтобы родная чувствовала себя лучше.

[media=https://www.instagram.com/p/CLv4ctiAMmi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
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По материалам: popcake.tv
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