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На Банковой протестуют против приговора Сергею Стерненко


В субботу, 27 февраля, под Офисом президента Украины в Киеве проходит массовый митинг в поддержку активиста Сергея Стерненко, которого приговорили к семи годам тюремного заключения. Митингующие требуют отпустить задержанного на свободу.

На улице Банковой собрались несколько сотен протестующих, которые требует освободить Стерненко. Люди постоянно подходят, передает «Украинская правда».

Сообщается, что полиция усиленно охраняет порядок под ОП, но кордоны не выставлены. На месте акции также находятся Нацгвардия и пожарные.

Пока что акция проходит мирно, столкновений с правоохранителями нет.

На Банковой протестуют против приговора Сергею Стерненко

По информации УНИАН, сторонники Стерненко начали марш к Офису генпрокурора. Активисты зажгли файера.

В толпе слышны взрывы.


Напомним, Стерненко приговорили к 7 годам и трем месяцам лишения свободы по делу о похищении человека. Его признали виновным в незаконном хранении оружия, похищении и пытках депутата одного из местных советов Одесской области Сергея Щербича в 2015 году. Также Стерненко признали виновным в незаконном хранении травматического пистолета.

23 февраля акция в поддержку Стернеко прошла в нескольких городах Украины. Тогда в Киеве, в результате столкновений протестующих и силовиков, задержали 24 человека, но потом их отпустили.

Фото bbc.com/, unian.ua/, pravda.com.ua/

Украина

По материалам: fakty.ua
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