На массовой казни в Иране повесили уже мертвую женщину

Влада Некрасова

Жительница Ирана Захра Измаили, приговоренная к смертной казни, упала замертво перед эшафотом, однако ее все равно повесили, сообщает Daily Mail.

Женщину, имеющую двоих детей, приговорили к смертной казни через повешение за убийство супруга – высокопоставленного сотрудника иранской разведки Алиреза Замани. По словам адвоката Захры, в момент совершения преступления она пыталась защитить себя и дочь.

Перед собственной казнью женщине пришлось ожидать, пока повесят еще 16 осужденных. Она не выдержала зрелища, у нее случился сердечный приступ, после которого она упала замертво.

сообщало, что в США казнили женщину впервые за 70 лет.