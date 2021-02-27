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На массовой казни в Иране повесили уже мертвую женщину

На массовой казни в Иране повесили уже мертвую женщину
Жительница Ирана Захра Измаили, приговоренная к смертной казни, упала замертво перед эшафотом, однако ее все равно повесили, сообщает Daily Mail.

Женщину, имеющую двоих детей, приговорили к смертной казни через повешение за убийство супруга – высокопоставленного сотрудника иранской разведки Алиреза Замани. По словам адвоката Захры, в момент совершения преступления она пыталась защитить себя и дочь.

Перед собственной казнью женщине пришлось ожидать, пока повесят еще 16 осужденных. Она не выдержала зрелища, у нее случился сердечный приступ, после которого она упала замертво.

сообщало, что в США казнили женщину впервые за 70 лет.
В мире

По материалам: ria.ru
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