На массовой казни в Иране повесили уже мертвую женщину
Сегодня, 17:35 Влада Некрасова
Жительница Ирана Захра Измаили, приговоренная к смертной казни, упала замертво перед эшафотом, однако ее все равно повесили, сообщает Daily Mail.
Женщину, имеющую двоих детей, приговорили к смертной казни через повешение за убийство супруга – высокопоставленного сотрудника иранской разведки Алиреза Замани. По словам адвоката Захры, в момент совершения преступления она пыталась защитить себя и дочь.
Перед собственной казнью женщине пришлось ожидать, пока повесят еще 16 осужденных. Она не выдержала зрелища, у нее случился сердечный приступ, после которого она упала замертво.сообщало, что в США казнили женщину впервые за 70 лет.
По материалам: ria.ru