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Надя Ермакова готовится к своему 37-летию

Надя Ермакова готовится к своему 37-летию

Через неделю Надежде Ермаковой исполнится 37 лет. По этому поводу она написала депрессивный пост, признавшись, что ждет напоминаний об отсутствии ребенка и котенка. Неравнодушная аудитория поддержала ее и посоветовала не переживать из-за такого отличного возраста. А хейтеры уверены, что переживать есть о чем, так как друзей, готовых ее поздравить, не так и много, считают они.

Предстоящий день рождения не радует Надю Ермакову. 37 не тот возраст, судя из ее поста, когда есть чему радоваться, особенно при отсутствии котенка и ребенка, о чем ей и так постоянно напоминают фолловеры, а в день рождения обязательно напомнят хейтеры. Да и как тут удержаться, если к 37 годам экс-участница даже жениха потеряла, все откладывая свадьбу, пока он не начал искать невесте замену, пишет newstes.ru.
«Через неделю мне 37... И в этом случае напрашивается только один божественный возглас из недр души «матерь божья»... дожила... В пору рассказывать потомкам, что в мою юность бегали динозавры под ритмы«Руки вверх», звучащие из каждого утюга...», - грустно пишет Надя.

Из поста Ермаковой понятно, что она себя успокаивает предстоящими новыми возможностями и горизонтами, да и аудитория у нее очень доброжелательная. Вместо насмешек принялись успокаивать, рассказывать о своей реакции на дни рождения, и на прибавление лет, уверять, что и котенок, и ребенок еще будут. Но нужны ли они Наде?

Раньше экс-участница рассказывала о том, что не спешит беременеть: сначала квартира и материальные блага, чтобы поставить ребенка на ноги. О том, что при таком подходе можно дождаться невозможности сделать это физически в виду возрастного одряхления организма она как-то не задумывалась. К тому же, рожать Ермакова принципиально готова только от любимого мужчины, доказавшего ей свою верность и преданность.

Так как последний жених был выставлен за дверь в виду того, что долгие годы верности и преданности так и не были оценены, и ему в итоге захотелось приключений, даже если новый появится прямо сейчас, его тоже ждут долгие годы испытаний... Так что поклонникам действительно не стоит расстраивать свою любимицу рассуждениями о цветах жизни, придающих ей особый смысл.
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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