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Народную артистку РСФСР госпитализировали с коронавирусом

Народную артистку РСФСР госпитализировали с коронавирусомФото: Наталья Логинова / «Коммерсантъ»

Народную артистку РСФСР, композитора, пианистку и певицу Людмилу Лядову госпитализировали с коронавирусом в тяжелой стадии. У нее 75-процентное поражение легких. Об этом сообщил представитель Лядовой, передает ТАСС.

«Людмила Алексеевна Лядова госпитализирована с коронавирусом, врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое, но с положительной динамикой», — сказал собеседник агентства.

Лядовой 95 лет.

Ранее 67-летний россиянин с 90-процентным поражением легких, поступивший в больницу для пациентов с коронавирусом, вылечился. Он находился в состоянии тяжелого цитокинового шторма.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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