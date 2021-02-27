Народную артистку РСФСР госпитализировали с коронавирусом
Сегодня, 19:09 Вадим КарасевФото: Наталья Логинова / «Коммерсантъ»
Народную артистку РСФСР, композитора, пианистку и певицу Людмилу Лядову госпитализировали с коронавирусом в тяжелой стадии. У нее 75-процентное поражение легких. Об этом сообщил представитель Лядовой, передает ТАСС.
«Людмила Алексеевна Лядова госпитализирована с коронавирусом, врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое, но с положительной динамикой», — сказал собеседник агентства.
Лядовой 95 лет.
Ранее 67-летний россиянин с 90-процентным поражением легких, поступивший в больницу для пациентов с коронавирусом, вылечился. Он находился в состоянии тяжелого цитокинового шторма.
По материалам: lenta.ru