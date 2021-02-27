Наши тоже могут: 13 российских сериалов последних лет, за которые не стыдно

Лидия Мартынова

Скептическое отношение к российским сериалам у зрителей все чаще уступает место приятному удивлению. Какие же проекты заслуживают внимания, и чем они так хороши?

Российские сериалы последних лет — это смесь ярких, дерзких идей и колорита, хорошо знакомого каждому жителю страны. Смотреть такие проекты одно удовольствие, ведь в них есть и напряжение, и необычные герои. «NewsTes.ru» решил собрать для вас подборку наиболее запоминающихся, ярких работ отечественных режиссеров на телевидении. Тут будут как сериалы прошлого года, так и хорошо зарекомендовавшие себя новинки пятилетней давности.

«Игра на выживание»

Год премьеры — 2020

Количество сезонов — 1

Жанр — триллер, драма, приключения

Создатель — Юрий Сапронов, Вячеслав Яковлев

В ролях — Владимир Веревочкин, Линда Лапиньш, Михаил Кремер, Валерий Скорокосов, Александра Бортич, Алексей Чадов, Юлия Волкова

Рейтинг на КиноПоиска — 7,6

Краткое содержание

Обсуждая лучшие российские сериалы последних лет, невозможно проигнорировать главный хит 2020 года. «Игра на выживание» покорила зрителей цепляющим сюжетом и неожиданным поворотами истории. Главные герои здесь — 16 обычных жителей России, которые получают возможность выиграть огромную денежную сумму. Для этого они отправляются в тайгу, где будут выживать в диких условиях несколько недель.

Казалось бы, обычное телешоу, но это лишь на первый взгляд. Вскоре после старта проекта вся съемочная группа исчезает, а участники оказываются один на один с тайгой, где может произойти все что угодно.

Интересные факты:

«Домашний арест»

Несмотря на то, что действие сериала развивается в тайге, большая часть съемок проходила в Абхазии.Александра Бортич, Алексей Чадов и Игорь Верник сыграли в сериале самих себя.Сериал имел очень высокие рейтинги, поэтому вскоре после окончания первого сезона создатели анонсировали съемки второго.

Год премьеры — 2018

Количество сезонов — 1

Жанр — драма, комедия

Создатель — Семен Слепаков

В ролях — Павел Деревянко, Александр Робак, Анна Уколова, Сергей Бурунов, Марина Александрова, Тимофей Трибунцев

Рейтинг — 7,9

Краткое содержание

Аркадий Аникеев — самый влиятельный человек в маленьком городке Синеозерск. Он мэр, воле которого подчиняются абсолютно все. Но вот однажды Аркадия подставляет собственный помощник. Теперь его обвиняют в коррупции и отправляют под домашний арест. Отбывать наказание в ожидании суда главный герой будет по месту прописки, а именно в коммуналке, где он когда-то вырос.

Ситуация осложняется еще и тем, что в коммуналке проживает давний враг Аркадия Иван Самсонов. Поначалу мужчины ссорятся и подставляют друг друга, но со временем они понимают, что могут изменить свои жизни только вместе.

Интересные факты:

«Метод»

Сериал получил премии «Ника» и «Золотой орел».Идея сериала возникла у Семена Слепакова, когда ему предложили написать историю про современного Остапа Бендера. Юморист пришел к выводу, что Остапом Бендером в России может быть только чиновник.Сериал оценили не только обычные зрители, но и многие знаменитости. Так, Никита Михалков назвал проект очень талантливым, а Дмитрий Медведев заявил, что некоторые образы, созданные Семеном Слепаковым, правдивы.

Год премьеры — 2015

Количество сезонов — 2

Жанр — триллер, драма, криминал

Создатель — Дмитрий Иванов

В ролях — Константин Хабенский, Паулина Андреева, Виталий Кищенко, Алексей Серебряков, Александр Петров, Макар Запорожский

Рейтинг — 8,0

Краткое содержание

А вот один из самых легендарных проектов отечественного ТВ последних лет. Главная героиня Есения — выпускница юридического факультета, которая мечтает раскрыть тайну смерти своей матери. С этой целью она начинает сотрудничать с легендарным следователем Родионом Меглиным.

Вместе Есения и Родион расследуют преступления самых страшных маньяков. Параллельно между ними складываются крайне сложные личные отношения.

Интересные факты:

«Колл-центр»

Права на показ сериала еще в 2017 году были проданы стримингу Netflix.В конце 2020 года на экраны вышел новый сезон «Метода», в котором внимание сконцентрировалось на героине Паулины Андреевой. Второй сезон получил низкие оценки от критиков.Прообразами многих маньяков из сериала стали реальные убийцы.

Год премьеры — 2020

Количество сезонов — 1

Жанр — триллер, драма

Создатель — Наташа Меркулова, Алексей Чупов

В ролях — Павел Табаков, Юлия Хлынина, Владимир Яглыч, Полина Пушкарук, Сабина Ахмедова, Леван Хурция, Ольга Веникова

Рейтинг — 7,2

Краткое содержание

12 сотрудников колл-центра оказываются заперты в собственном офисе из-за прихоти загадочных преступников, которые называют себя «Мама и папа». Они сообщают, что здание заминировано, и теперь все главные герои их заложники. Чтобы спастись и выжить, ребятам придется выполнять прихоти преступников, которые заставят их вспомнить про ошибки прошлого.

Интересные факты:

«Чики»

Сериал продлен на второй сезон, но пока неизвестно, когда он выйдет.Вдохновением для сценаристов стали сериалы «Остаться в живых» и «Черное зеркало».Героиня по имени Лиза специально была написана под Полину Пушкарюк.

Год премьеры — 2020

Количество сезонов — 1

Жанр — драма, мелодрама

Создатель — Эдуард Оганесян

В ролях — Ирина Горбачева, Ирина Носова, Варвара Шмыкова, Алена Михайлова, Антон Лапенко

Рейтинг — 7,8

Краткое содержание

Вспоминая российские сериалы, за которые не стыдно, многие зрители сразу же назовут проект «Чики». Драма стала сенсацией и получила сотни хвалебных отзывов.

Главные героини сериала — четыре проститутки Жанна, Люди, Света и Марина, которые решают покончить с прежним образом жизни. Вместе они пытаются начать бизнес, открыть фитнес-клуб. Поначалу все складывается неплохо, но вскоре становится понятно, что сильные мира сего никогда не позволят ночным бабочкам добиться успеха.

Интересные факты:

«Обычная женщина»

Во время работы над очередным эпизодом съемочную группу обстрелял из ружья местный житель. Позднее выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.Многие продюсеры боялись вкладываться в рискованный проект. Именно поэтому Ирине Горбачевой и Эдуарду Оганесяну пришлось вложить несколько миллионов из своих карманов, чтобы снять первый эпизод.Несмотря на огромный успех сериала, режиссер Эдуард Оганесян отказался от съемок второго сезона.

Год премьеры — 2018

Количество сезонов — 2

Жанр — детектив, драма

Создатель — Мария Меленевская, Денис Уточкин

В ролях — Анна Михалкова, Евгений Гришковец, Юлия Мельникова, Александра Бортич, Татьяна Догилева, Аглая Тарасова, Елизавета Кононова

Рейтинг — 7,6

Краткое содержание

39-летняя Марина кажется совершенно обычной женщиной: она владеет небольшим цветочным бизнесом, воспитывает детей. Но все это лишь видимость. Дело в том, что у Марины есть вторая жизнь: она работает сутенершей, ежедневно подкладывая проституток под богатых клиентов.

Когда две жизни Марины внезапно пересекутся, все, что она любит окажется под угрозой. Это станет для женщины проверкой на прочность.

Интересные факты:

«Эпидемия»

Анна Михалкова за роль в этом сериале получила премию «Золотой орел».Режиссером первого сезона был Борис Хлебников. А вот второй сезон сняла Наталия Мещанинова.Анна Михалкова сама работала над созданием своего образа, добавляя немало идей в сценарий.

Год премьеры — 2018

Количество сезонов — 1

Жанр — драма, фантастика, триллер

Создатель — Яна Вагнер

В ролях — Кирилл Кяро, Виктория Исакова, Марьяна Спивак, Александр Робак, Наталья Земцова, Юрий Кузнецов, Виктория Агалакова

Рейтинг — 7,1

Краткое содержание

Сергей уже давно ушел от жены и живет с женщиной по имени Анна. Возможно, он бы никогда не нашел общий язык с бывшей супругой Ириной, но в Москве начинают происходить странные события. В городе появляются некие зараженные люди, представляющие опасность для здоровых.

Пытаясь спасти своих близких, Сергей объединяется с соседями и уезжает за город. Однако даже в таких условиях члены семьи не могут забыть про прежние обиды.

Интересные факты:

«Хороший человек»

Сериал стал сенсацией на западе после того, как права на его показ выкупила платформа Netflix. Среди тех, кто похвалил авторов проекта, был Стивен Кинг.Создатели уже пообещали выпустить второй сезон сериала, но точная дата съемок пока не объявлена.Съемки серий проходили в Москве, Московской и Архангельской областях.

Год премьеры — 2020

Количество сезонов — 1

Жанр — драма, триллер, детектив

Создатель — Константин Богомолов

В ролях — Никита Ефремов, Юлия Снигирь, Андрей Бурковский, Ксения Собчак, Игорь Гордин

Рейтинг — 6,7

Краткое содержание

В городок Вознесенск приезжает следователь Евгения Ключевская. Ей поручено расследовать серию загадочных убийств, произошедших в округе. Евгения уверена, что здесь орудует маньяк, но местные власти почему-то умалчивают о происходящем.

В городе она знакомится со следователем Иваном Крутихиным, который далеко не так идеален, как кажется на первый взгляд. Именно этот человек по каким-то странным причинам преследует местных женщин.

Интересные факты:

«Звоните ДиКаприо»

Сериал частично основан на биографии ангарского маньяка Михаила Попкова, но большую часть событий создатели выдумали.Одну из главных ролей в сериале сыграла жена режиссера Ксения Собчак.Создатели уделили огромное внимание теме домашнего насилия, которую вплели в историю героини Юлии Снигирь.

Год премьеры — 7,0

Количество сезонов — 1

Жанр — комедия, драма

Создатель — Жора Крыжовников

В ролях — Александр Петров, Андрей Бурковский, Юлия Александрова, Анна Невская, Юлия Хлынина, Александра Ревенко

Рейтинг — 7,0

Краткое содержание

Егор Румянцев — популярный актер, который буквально купается во внимании. Всеобщей любовью Егор пользуется на полную катушку до тех пор, пока у него не диагностируют ВИЧ.

А вот брат главного героя Лев похвастаться успехами в карьере не может. Он работает на небольшом канале и видет программу, которая никого не интересует. Лев страшно завидует брату, и однажды у него появляется шанс заменить родственника.

Интересные факты

«Безопасные связи»

Создатели признавались, что сериал стал сатирой на мир кинопроизводства и телевидения.Жора Крыжовников скрывал финал сериала даже от исполнителей главных ролей. Так, Александр Петров признавался, что не знал, чем закончится линия его героя.Название сериала возникло из-за Дмитрия Нагиева. Жора Крыжовников работал с актером над проектом «Самый лучший день». Во время съемок Нагиев любил повторять: «Если вам этот дубль не подходит, зовите Маковецкого».

Год премьеры - 2020

Количество сезонов — 1

Жанр — драма

Создатель — Константин Богомолов

В ролях — Любовь Аксенова, Игорь Миркурбанов, Никита Ефремов, Мария Шумакова, Александра Ребенок, Леонид Бичевин, Надежда Маркина

Рейтинг — 6,1

Краткое содержание

В центре сюжета оказываются люди, на чью жизнь сильно повлияла самоизоляция. Маша и Коля тайно спят друг с другом, но проводить карантин им приходится с законными супругами. Ситуация осложняется тем, что семьи дружат между собой и постоянно общаются.

А вот Анна живет одна, хотя ей регулярно звонит Виктор. Отношения с мужчиной неприятны героине, но из-за старой тайны она почему-то их не прерывает. Еще одна девушка получает странное предложение от мужчины, который намного старше ее.

Интересные факты:

«Перевал Дятлова»

Константин Богомолов выступил и режиссером сериала, и сценаристом.Проект вышел в апреле, в самый разгар самоизоляции, поэтому сразу же удостоился внимания зрителей.Сами создатели заявляли, что их проект рассказывает о любви в период карантина.

Год премьеры — 2020

Количество сезонов — 1

Жанр — драма, триллер, детектив

Создатель — Илья Куликов

В ролях - Петр Федоров, Мария Луговая, Андрей Добровольский, Иван Мулин, Александр Метелкин, Ирина Лукина, Егор Бероев

Рейтинг — 7,7

Краткое содержание

В ночь с первого на второе февраля 1959 года в горах Свердловской области погибла группа студентов. Ребята хотели покорить опасный маршрут, но что-то пошло не так. Сотруднику правоохранительных органов Олегу Костину предстоит расследовать произошедшее и выяснить, что же произошло с ребятами.

Оказавшись на месте, Костин понимает, что дело крайне сложное. Версий произошедшего много, а местные власти почему-то пытаются скрыть детали расследования.

Интересные факты

«Скажи правду»

Русские сериалы, за которые не стыдно, часто бывают основаны на реальных событиях. Так, основой для «Перевала Дятлова» стали и исторические факты, и теории о произошедшем, которые за годы сформировали журналисты.Сериал поделен на два блока: нечетные серии посвящены расследованию героия Петра Федорова, а четные истории самих «дятловцев».Родственники погибших ребят были категорически не согласны с изложенной версией событий.

Год премьеры — 2019

Количество сезонов — 1

Жанр — драма

Создатель — Андрей Эшпай

В ролях - Виктория Исакова, Аглая Шиловская, Павел Трубинер, Гоша Куценко, Зоя Кайдановская Алена Бабенко, Игорь Гордин

Рейтинг — 6,6

Краткое содержание

15 лет Ксения была уверена в том, что счастлива в браке. Но вот однажды у женщины возникает мысль о неверности супруга. Желая выяснить правду, она начинает собственное расследование. Желая доказать предательство, женщина заходит так далеко, что ставит под угрозу карьеру, брак и даже будущее собственных детей.

Интересные факты:

«Мир! Дружба! Жвачка!»

Сериал часто сравнивают с английском хитом «Доктор Фостер» из-за похожих сюжетов.Несмотря на интерес аудитории, сериал пока не продлили на второй сезон.Сценарий к сериалу написала Анастасия Вяземская.

Год премьеры — 2020

Количество сезонов — 1

Жанр — драма, комедия, криминал

Создатель — Антон Щукин

В ролях - Юрий Борисов, Ксения Каталымова, Степан Девонин, Егор Губарев, Валентина Ляпина

Рейтинг — 7,7

Краткое содержание

Действие сериала развивается в 1993 году. Обычный 14-летний парень Санька строит большие планы на будущее, будто и не замечая, как изменилась страна за окном. Однажды он знакомится с девушкой Женей, и эта встреча навсегда меняет жизнь Сани.

Однажды он угоняет автомобиль у криминального авторитета. Ну, а дальше начинаются разборки с бандитами, столкновения с кавказцами. Теперь Сане и его друзьям придется бороться за свое светлое будущее, ведь в России 90-х выживают лишь сильнейшие.

Интересные факты:

Создатели много раз признавались, что их вдохновляла эпоха 90-х и события, происходившие в стране.Сериал уже продлен на второй сезон, который выйдет на экраны в 2021 году.Рецензенты характеризовали сериал, как печальную семейную сагу для людей, которые ностальгируют по 90-м.

Судя по нашему списку, тенденция намечается отличная: каждый год выходит все больше ярких и интересных сериалов из России. Конечно, при желании можно найти недостатки в каждом проекте, но и их достоинства это не умаляет.