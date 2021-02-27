Нефтегазовые доходы России рухнули на 2,3 триллиона рублей в 2020 году

Вадим Карасев

Объем российских нефтегазовых доходов, по данным Счетной палаты России, рухнул на 2,3 триллиона рублей в 2020 году (на 30,4%). Их доля в общем объеме доходов сократилась с 39,3% до 28%.

"Доля нефтегазовых доходов в общих доходах федерального бюджета в отчетном периоде составила 28% и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года уменьшилась на 11,3 процентного пункта (в 2019 году — 39,3%)", — говорится в отчете ведомства.

Больше всего снизились доходы по НДПИ в виде углеводородного сырья, ввозным таможенным пошлинам на сырую нефть, газ и товары, выработанные из нефти, а также прочим неналоговым доходам.

Стоимость барреля нефти Urals в среднем составляла $43,3 против $63,9 доллара в 2019-м. В апреле она падала до исторического минимума $16,3. Падение цен на нефть на 35,2% привело к снижению курса рубля на 11,1%.

В 2020 году курс национальной валюты показал большую устойчивость к колебаниям нефтяных цен, чем во время кризиса 2014–2016 годов: при снижении нефтяных цен на 35,2% ослабление курса рубля за год составило только 11,1%.