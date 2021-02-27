Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Нефтегазовые доходы России рухнули на 2,3 триллиона рублей в 2020 году

Нефтегазовые доходы России рухнули на 2,3 триллиона рублей в 2020 году

Объем российских нефтегазовых доходов, по данным Счетной палаты России, рухнул на 2,3 триллиона рублей в 2020 году (на 30,4%). Их доля в общем объеме доходов сократилась с 39,3% до 28%.

"Доля нефтегазовых доходов в общих доходах федерального бюджета в отчетном периоде составила 28% и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года уменьшилась на 11,3 процентного пункта (в 2019 году — 39,3%)", — говорится в отчете ведомства.

Больше всего снизились доходы по НДПИ в виде углеводородного сырья, ввозным таможенным пошлинам на сырую нефть, газ и товары, выработанные из нефти, а также прочим неналоговым доходам.

Стоимость барреля нефти Urals в среднем составляла $43,3 против $63,9 доллара в 2019-м. В апреле она падала до исторического минимума $16,3. Падение цен на нефть на 35,2% привело к снижению курса рубля на 11,1%.

В 2020 году курс национальной валюты показал большую устойчивость к колебаниям нефтяных цен, чем во время кризиса 2014–2016 годов: при снижении нефтяных цен на 35,2% ослабление курса рубля за год составило только 11,1%.
Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

WSJ: США и Канада модернизируют спутники для борьбы с Россией в Арктике
WSJ: США и Канада модернизируют спутники для борьбы с Россией в
Легендарный американский миллиардер научил зарабатывать в кризис
Легендарный американский миллиардер научил зарабатывать в кризис
После взрыва в Нижнем Новгороде загорелся жилой дом
После взрыва в Нижнем Новгороде загорелся жилой дом
В России выявили 11 534 новых случая коронавируса
В России выявили 11 534 новых случая коронавируса
В России упростили школьные выпускные экзамены в 2021 году
В России упростили школьные выпускные экзамены в 2021 году
В Турции ожидают участие Путина в церемонии на АЭС "Аккую"
В Турции ожидают участие Путина в церемонии на АЭС "Аккую"
Это эскалация: «Репортеры без границ» прокомментировали санкции против «каналов Медведчука»
Это эскалация: «Репортеры без границ» прокомментировали санкции
Биолог рассказала о последствиях COVID-19 для мужчин и женщин
Биолог рассказала о последствиях COVID-19 для мужчин и женщин
Валентин Юдашкин: «Таргетная химиотерапия у меня на всю жизнь»
Валентин Юдашкин: «Таргетная химиотерапия у меня на всю жизнь»
Почему BTS больше не устраивают сюрпризы друг другу на день рождения?
Почему BTS больше не устраивают сюрпризы друг другу на день рождения?
Дава обиделся, что Бузова не навестила его в больнице: «Неужели вся эта суета выше человечности»
Дава обиделся, что Бузова не навестила его в больнице: «Неужели вся
Влада Кадони уволили с ТНТ
Влада Кадони уволили с ТНТ

Топ на сегодня

Блинкен объяснил, что США хотели донести до Ирана ударом по Сирии
Блинкен объяснил, что США хотели донести до Ирана ударом по Сирии
Германия на перекрестке: четыре сценария "Северного потока-2"
Германия на перекрестке: четыре сценария "Северного потока-2"
В Госдуме прокомментировали отказ Байдена признать Крым российским
В Госдуме прокомментировали отказ Байдена признать Крым российским
Компания Пригожина выдала его адрес ФБР и попросила вознаграждение
Компания Пригожина выдала его адрес ФБР и попросила вознаграждение
В США сочли надлежащим уведомление об ударе по Сирии за несколько минут до атаки
В США сочли надлежащим уведомление об ударе по Сирии за несколько

Еще по теме

Минфин: доля нефтегазовых доходов в российском бюджете сократится
Доходы России от нефти и газа рухнули
Минфин увеличит закупки валюты в апреле
Официальный курс доллара опустился ниже 66 рублей