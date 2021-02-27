Немецкий политолог заявил о большой ошибке Украины в связи с "Северным потоком — 2"

Вадим Карасев

Немецкий политолог Александр Рар в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что Украина совершает серьезную ошибку в связи с газопроводом "Северный поток — 2", не учитывая изменившихся тенденций в политике Соединенных Штатов.

По словам Рара, Европейский Союз пытается привлечь официальный Киев в свое энергетическое пространство, а американцы решили искать компромисса с Берлином. Однако украинцы этого не заметили и пытаются вмешиваться во внутренние дела Европы, как это делала администрация Дональда Трампа.

"Я думаю, что такая страна, как Украина, делает громадную ошибку, ей должно быть стыдно... Пытаться опять спровоцировать какие-то скандалы, конфликты с Россией, чтобы на последних метрах уже остановить "Северный поток — 2" в союзе с Польшей, когда Америка эту ситуацию уже не поддерживает, — это просто близоруко", — резюмировал он.

NEWSTES писал, что в общей сложности уже не менее 18 европейских компаний отказались от сотрудничества по строительству газопровода — такие данные содержатся в отчете госсекретаря США Конгрессу. Тем не менее появилась информация о том, что Штаты больше не собираются вводить новые санкции против немецких компаний, участвующих в проекте СП-2, чтобы не портить отношения с Берлином.