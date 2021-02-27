Неверов сообщил о взломе его аккаунта в Facebook

Лидия Мартынова

Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов сообщил о взломе его аккаунта в Facebook.





"Ну что ж, вот и меня взломали. Попыток было несколько, в разных соцсетях, даже из Индии. Менял пароль. Обычно, когда взламывают, мошенники объявляют что-то вроде сбора денег. В моем случае, решили, видимо, "повеселиться" в комментариях и личной переписке. Так что, друзья, будьте бдительны, и если есть тема для разговора и общения, лучше лично", - написал Неверов в Facebook.

"Наверное, сложно представить себе современный мир без соцсетей, но серьезно задумался о несколько другом формате своего присутствия", - добавил политик.

Краснодаре с устройства Apple. Однако Facebook прислал Неверову уведомление о подозрительной активности в его аккаунте.