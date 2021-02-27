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Никита Уманский рассказал, к какому заработку должен стремиться каждый мужчина

Никита Уманский рассказал, к какому заработку должен стремиться каждый мужчина
Сколько должен зарабатывать мужчина? Думаю, что каждый мужчина зарабатывает пропорционально своим запросам и целям. Нет определенной суммы, ведь у каждого свои ценности и представления о хорошей жизни. Кто-то радуется трёхкомнатной квартире, а кому-то мало трехэтажного дома. Тут все индивидуально.

Но я считаю, что в мужчине должен быть этот азарт в зарабатывании, стремление к богатству, если так можно выразиться. Ведь обязанность мужчины - обеспечить свою семью, а если он довольствуется зарплатой равной МРОТ, то вряд ли в семье будет все гладко. Будем реалистами, это только в начале отношений «с милым рай в шалаше», а дальше романтическое настроение проходит и хочется уже более комфортных условий. А эти условия в наше время стоят немало.

Поэтому, мужики, нам с вами нельзя расслабляться, нужно работать, зарабатывать и преумножать свои финансы! Всем финансовой стабильности, независимости и роста банковского счёта! Напишите в комментариях своё мнение по этой теме, мне интересно.
Блоги / Мнения

По материалам: life-dom2.su
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