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Николай Добрынин: «До «Сватов» говорили, что я не умею играть комедии»

Николай Добрынин: «До «Сватов» говорили, что я не умею играть комедии»

Съемки в сериале «Сваты» успешно изменили жизнь Николая Добрынина. Актер не скрывает, что многие его знают именно по роли Митяя. Артист рассказал, как ему удалось перевоплотиться в деревенского мужчину, который постоянно попадает в нелепые ситуации.


По словам Николая Добрынина, еще в детстве он понял, что не боится выступать на сцене. Актер, как и его старший брат Александр, рос творческим ребенком. «Сашка всегда тянул меня в пение. У нас был свой ансамбль «Крестьянские дети». Вечерами мы пели в ресторане, утром — в храме. Репертуар — «Листья желтые над городом кружатся», — вспомнил артист в программе «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1».

Только вот певцом становиться Добрынин не захотел, его больше тянуло в актерскую среду. Как отметил артист, он не жалеет, что выбрал творческую профессию, ведь многие роли сделали его по-настоящему знаменитым. Самый узнаваемый образ Николая Николаевича — Митяй Буханкин из «Сватов». «Митяй — это все мои соседи в Таганроге, все дядьки, тетки. Все эти «тягонья», «ляконья». Это единственная моя комедийная роль. До этого говорили, что не умею играть комедии. А после «Сватов» говорят: «Он — Митяй! Ну, какие серьезные роли?» — добавил 57-летний артист.

К слову, семья Добрынина обожает пересматривать сериал «Сваты». Наследница артиста и вовсе считает Митяя самым интересным и смешным персонажем.

Николай Добрынин рассказал, как вымаливал для себя дочь 

«Я говорю дочке: «Нина, все, заканчивай», а она подсела. Я совершенно не рассчитывал на то, что будет семь сезонов. У моего Митяя была проходная короткая роль, но она разрослась. Ко мне многие так и обращаются: «Эй, Митяй», — ранее рассказывал актер.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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