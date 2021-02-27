Нижегородский губернатор назвал причину взрыва в жилом доме

Вадим Карасев

Фото: МЧС России / Global Look Press

Взрыв в жилом доме в Нижнем Новгороде произошел из-за утечки газа из газораспределительной системы, а не из-за газового оборудования в суши-баре на цокольном этаже здания. Такую причину инцидента назвал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Mожно говорить о том, что причиной стало не газовое оборудование в кафе. Приоритетной версией следственных органов является утечка газа из газораспределительной системы», — заявил Никитин. Глава региона подчеркнул, что данная версия предварительная и будет проверяться.

Губернатор добавил, что в данный момент дом проверяется на наличие возможных источников утечки газа, чтобы можно было вернуть подачу электричества в здание.

О взрыве на цокольном этаже здания, в котором расположен суши-бар, стало известно утром 26 февраля. Из-за этого на первом этаже 12-этажного двухподъездного кирпичного жилого дома началось возгорание, его площадь составила 30 квадратных метров. Кроме того, произошло частичное обрушение конструкций. В результате инцидента пострадали три человека.