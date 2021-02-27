«Остаётся молиться» — Алена Апина раскрыла подробности болезни Бориса Моисеева

Анастасия Иванова

О состоянии Бориса Моисеева в сети ходят много слухов. Одни уверят, что у артиста все в порядке со здоровьем, а другие утверждают, что Борис тяжело болен. Близкая подруга артиста Алена Апина в эфире программы «Судьба человека» рассказала, что же на самом деле сейчас происходит с Моисеевым.

Российская певица призналась, что в последнее время редко встречается с Борисом, потому что он болен. Алена также отметила, что Моисеев сейчас тяжело разговаривает, а его речь трудно разобрать.

«Боря себя неважно чувствует, он болен. Нам просто остается желать ему здоровья. Жалко, что все это произошло с таким большим артистом, который дарил всем улыбки. Не могу сказать о том, что сейчас у Бориса происходит в душе», — заявила Апина.

Напомним, год назад стало известно, что после инсульта Борис оказался прикованным к постели. Артист пропал со всех радаров, что очень напугало поклонников и вызвало много слухов о нем. О том, что состояние Моисеева тяжелое подтвердила Тамара Пухова и актриса Алена Кравец.