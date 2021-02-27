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Отар Кушанашвили: «У меня была передозировка. Я перепробовал все транквилизаторы»

Отар Кушанашвили: «У меня была передозировка. Я перепробовал все транквилизаторы»

Последние полтора года журналист не употребляет алкоголь и старается вести здоровый образ жизни. Такое решение он принял неспроста, несколько раз Кушанашвили чуть не умер из-за злоупотребления спиртным и различными препаратами.


По словам 50-летнего Отара Кушанашвили, значительную часть жизни он провел в кафе и ресторанах: выпивал, скандалил и не раз ввязывался в драки. «У меня, конечно, были проблемы с алкоголем. Я не осознавал это в такой степени. Понял это, когда посмотрел однажды на себя в зеркало и увидел отвратительную рожу, я был пьяный и блевал, и мне было плохо. Я стал задыхаться по утрам. Я стал лишаться работы, такие были внешний вид и амбре», — вспоминает он. 

В один момент Кушанашвили осознал, что так продолжаться дальше не может. После того, как Отар чуть не погиб на глазах у сына, он пересмотрел свое отношение к допингу. «Я был на грани жизни и смерти два раза, когда откачали в последний момент. Мои дети это видели. У меня была передозировка. Я перепробовал все транквилизаторы», — признался скандальный журналист. 

Страшные истории из прошлого помнит и друг Отара — Андрей Григорьев-Апполонов. Когда-то они вместе отдыхали. По мнению певца, теперь журналист выглядит и чувствует себя лучше. «Он на дне был. Мы пили цистернами, много. Его даже перестали пускать в кафе, был дебош», — рассказал Рыжий «Иванушка».

Отметим, что раньше Кушанашвили часто был замешан в конфликтах со звездами, так как не скупился на оскорбительные речи в их адрес. Так, он даже судился с Аллой Пугачевой из-за того, что назвал ее лошадью Пржевальского. Примадонна добилась от журналиста публичных извинений и предложила дружбу. «Я был очень молод и глуп. Я был ублюдком, который хотел моментальной славы», — поделился он в программе «Секрет на миллион» на канале НТВ.

Фото: PhotoXPress.ru

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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