Памфилова опровергла перенос выборов в Госдуму с сентября
Сегодня, 00:45 Лидия Мартынова
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова объявила, что перенос выборов в Госдуму на более ранний срок в 2021 году нецелесообразен.
В пятницу она провела встречу с политологами.
"Я предполагаю, что нет. Мне кажется, уже пора заканчивать спекуляции на эту тему. Если, я уже сказала сегодня, что до 20 июня президент должен издать указ. Куда переносить? Кто к этому готов? Если говорить о том, что раньше 19 сентября, я считаю, что речи об этом идти не может", – отметила Памфилова, которую цитирует РИА Новости.
Глава ЦИК РФ уточнила, что затем на протяжении 10 дней должны определить, как будет проходить процесс голосования, принять порядок.сообщало, что ЦИК озвучил детали онлайн-голосования в Госдуму в 2021 году.
По материалам: ria.ru