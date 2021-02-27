Памфилова опровергла перенос выборов в Госдуму с сентября

Лидия Мартынова

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова объявила, что перенос выборов в Госдуму на более ранний срок в 2021 году нецелесообразен.

В пятницу она провела встречу с политологами.

"Я предполагаю, что нет. Мне кажется, уже пора заканчивать спекуляции на эту тему. Если, я уже сказала сегодня, что до 20 июня президент должен издать указ. Куда переносить? Кто к этому готов? Если говорить о том, что раньше 19 сентября, я считаю, что речи об этом идти не может", – отметила Памфилова, которую цитирует РИА Новости.

Глава ЦИК РФ уточнила, что затем на протяжении 10 дней должны определить, как будет проходить процесс голосования, принять порядок.

сообщало, чтоЦИК озвучил детали онлайн-голосования в Госдуму в 2021 году.