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Памфилова опровергла перенос выборов в Госдуму с сентября

Памфилова опровергла перенос выборов в Госдуму с сентября
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова объявила, что перенос выборов в Госдуму на более ранний срок в 2021 году нецелесообразен.

В пятницу она провела встречу с политологами.

"Я предполагаю, что нет. Мне кажется, уже пора заканчивать спекуляции на эту тему. Если, я уже сказала сегодня, что до 20 июня президент должен издать указ. Куда переносить? Кто к этому готов? Если говорить о том, что раньше 19 сентября, я считаю, что речи об этом идти не может", – отметила Памфилова, которую цитирует РИА Новости.

Глава ЦИК РФ уточнила, что затем на протяжении 10 дней должны определить, как будет проходить процесс голосования, принять порядок.

сообщало, что ЦИК озвучил детали онлайн-голосования в Госдуму в 2021 году.
Политика

По материалам: ria.ru
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