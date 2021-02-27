Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Парень Инстасамки посмеялся над отношениями Бузовой и Давы: «Мои сисечки, моя жопка»

Парень Инстасамки посмеялся над отношениями Бузовой и Давы: «Мои сисечки, моя жопка»

Рэпер Moneyken, который встречается с Инстасамкой высмеял отношения Ольги Бузовой и Давида Манукяна в YouTube-шоу «Sports Интервью». Парень заявил, что всегда видит, когда любовь фальшивая, а когда нет.


Олег Еропкин, выступающий под псевдонимом Moneyken, ответил на обвинения общественности в том, что их роман с Инстасамкой настоящий пиар. Парень отметил, что вместе с Инстасамкой они узаконили свои отношения в феврале, поэтому говорить о том, что они играют на камеру, нет смысла. В качестве фейкового романа Олег привел отношения Ольги Бузовой и Давы. По его мнению, артисты играют на публику.

«Даша — тот человек, ради которого можно бросить весь мир и быть только с ней. Мне больше никто не нужен. Если пара — фейк, то это всегда видно. Например, Дава с Бузовой. Только камера включается, как Дава — Оле: «Мои сисечки, моя жопка». Ну так себя ведут, когда чувства не настоящие», — негодует рэпер.

Отметим, что у себя в социальных сетях пиара выкладывает пикантные фотографии эротического характера. Также Инстасамка и Moneyken не стесняются говорить о своей интимной жизни. Недавно девушка заявила, что у Олега огромный член.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
Заказать крауд

Последние новости

Полгода Михаила Дегтярева на посту врио губернатора: дороги Хабаровского края оживают
Полгода Михаила Дегтярева на посту врио губернатора: дороги
Аксенов рассказал о недвижимости Зеленского в Крыму
Аксенов рассказал о недвижимости Зеленского в Крыму
Проекция реальности: как шахматы помогают в повседневной жизни
Проекция реальности: как шахматы помогают в повседневной жизни
Азербайджан обвинил Армению в нарушении заявления по Карабаху
Азербайджан обвинил Армению в нарушении заявления по Карабаху
В Черном море начались учения НАТО
В Черном море начались учения НАТО
Народную артистку РСФСР госпитализировали с коронавирусом
Народную артистку РСФСР госпитализировали с коронавирусом
«Остаётся молиться» — Алена Апина раскрыла подробности болезни Бориса Моисеева
«Остаётся молиться» — Алена Апина раскрыла подробности болезни Бориса
В Киеве радикалы забросали петардами офис генпрокурора
В Киеве радикалы забросали петардами офис генпрокурора
В зоне ООС украинский боец подорвался на мине
В зоне ООС украинский боец подорвался на мине
В России предложили считать зарплаты по-новому
В России предложили считать зарплаты по-новому
В Москве началась вакцинация добровольцев препаратом "Спутник лайт"
В Москве началась вакцинация добровольцев препаратом "Спутник лайт"
"Уже были метастазы в голове": Юдашкин впервые рассказал о борьбе с раком
"Уже были метастазы в голове": Юдашкин впервые рассказал о борьбе с

Топ на сегодня

Блинкен объяснил, что США хотели донести до Ирана ударом по Сирии
Блинкен объяснил, что США хотели донести до Ирана ударом по Сирии
Германия на перекрестке: четыре сценария "Северного потока-2"
Германия на перекрестке: четыре сценария "Северного потока-2"
Компания Пригожина выдала его адрес ФБР и попросила вознаграждение
Компания Пригожина выдала его адрес ФБР и попросила вознаграждение
В Госдуме прокомментировали отказ Байдена признать Крым российским
В Госдуме прокомментировали отказ Байдена признать Крым российским
В США сочли надлежащим уведомление об ударе по Сирии за несколько минут до атаки
В США сочли надлежащим уведомление об ударе по Сирии за несколько

Еще по теме

«Мои сисечки»: бойфренд Инстасамки высмеял роман Бузовой и Давы
Роман Третьяков уверен: «Дом-2» это единственное, на что способна Ольга Бузова
«Они расстались» — инсайдер подтвердил разрыв Давы и Ольги Бузовой
Дава перенес срочную операцию: «Не может говорить и еле двигается!»