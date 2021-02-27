Парень Инстасамки посмеялся над отношениями Бузовой и Давы: «Мои сисечки, моя жопка»

Анастасия Иванова

Рэпер Moneyken, который встречается с Инстасамкой высмеял отношения Ольги Бузовой и Давида Манукяна в YouTube-шоу «Sports Интервью». Парень заявил, что всегда видит, когда любовь фальшивая, а когда нет.

Олег Еропкин, выступающий под псевдонимом Moneyken, ответил на обвинения общественности в том, что их роман с Инстасамкой настоящий пиар. Парень отметил, что вместе с Инстасамкой они узаконили свои отношения в феврале, поэтому говорить о том, что они играют на камеру, нет смысла. В качестве фейкового романа Олег привел отношения Ольги Бузовой и Давы. По его мнению, артисты играют на публику.

«Даша — тот человек, ради которого можно бросить весь мир и быть только с ней. Мне больше никто не нужен. Если пара — фейк, то это всегда видно. Например, Дава с Бузовой. Только камера включается, как Дава — Оле: «Мои сисечки, моя жопка». Ну так себя ведут, когда чувства не настоящие», — негодует рэпер.

Отметим, что у себя в социальных сетях пиара выкладывает пикантные фотографии эротического характера. Также Инстасамка и Moneyken не стесняются говорить о своей интимной жизни. Недавно девушка заявила, что у Олега огромный член.