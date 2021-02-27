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Павел Бабич и Катя Скалон отметили полгода отношений

Павел Бабич и Катя Скалон отметили полгода отношений

Марина Африкантова и Роман Капаклы отметили День влюбленных в необычном ресторане, где напитки подают в клизмах и пробирках, а сырную и мясную нарезку - подвешенными на виселицах. Хотя не все поклонники Марины сочли ресторан местом, подходящим для домовского цветочка, ресторан приглянулся другим экс-участникам, в том числе Павлу Бабичу и Кате Скалон.

Реклама Ромы Капаклы и Марины Африкантовой привлекла в ресторан новых выходцев телестройки. Сначала в ресторане побывала Розалия Райсон с Андреем Шабариным, потом Анита Кобелева с Федором Стрелковым, а затем пришла очередь Павла Бабича и Кати Скалон, которые сочли ресторан лучшим местом, чтобы отпраздновать шесть месяцев вместе, пишет newstes.ru.
С собой в ресторан Катя и Паша прихватили собаку Еву. Вход с животными там не только не запрещен, но и приветствуется, так как для четвероногих посетителей предусмотрено специальное меню. Хейтеры уверены, что домовцы, увидев реакцию в соцсетях на распивание напитков из клизм и капельниц захотели поймать такой же хайп.

Павлу и Кате необходимо развивать аккаунты. Паша надеется набрать группу среди фолловеров, которые отправятся с ним на Мальдивы. Он регулярно проводит марафоны, ругаясь с подписчиками, указывающими на минусы и недоработки. Расширение аудитории за счет романа с Катей уже было, надо искать новые способы.

«Смешные», «Обожаю вашу пару, но не понимаю, что можно делать в таком ресторане», «Хайп продолжается», - высказываются пользователи.

Хейтеры считают, что полгода вместе не показатель. Хотя на проекте Бабич и говорил о том, что видит в подруге будущую супругу, взгляды на отношения у них совершенно разные. Бабич недавно заявил, что главное в отношениях чувствовать долг друг перед другом. А Кате хочется романтики, красивых слов, нежных признаний. Ссожет она отказаться от своих ожиданий или нет?
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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