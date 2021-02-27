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Почему BTS больше не устраивают сюрпризы друг другу на день рождения?

Почему BTS больше не устраивают сюрпризы друг другу на день рождения?

Недавно участник южнокорейской к-поп группы BTS провел прямую трансляцию. Джей-Хоуп (J-Hope) поделился с поклонниками новыми порядками, которые теперь приняты в группе. Новая информация сильно удивила поклонников.

В рамках празднования дня рождения Джей-Хоуп вышел в прямой эфир и заявил, что теперь BTS не отмечают день рождения как раньше! Если раньше айдолы готовили друг другу грандиозные сюрпризы, большие подарки, то теперь участники больше не занимаются подобными вещами. Джей-Хоуп отметил, что теперь участники «знают друг друга так долго, что больше не занимаются подобными вещами». Музыкант считает, что простой звонок или сообщение с поздравлениями — отличный и самый душевный подарок


«Независимо от того, покупаем ли мы подарки друг другу день рождения или нет, мы все равно знаем, что каждый адйдол любит друг друга, как брата», — отметил Джей-Хоуп.

Многие поклонники разделили позицию музыканта. В комментариях АРМИ писали, что самые дорогие подарки не те, что дорого стоят, а те, что идут от чистого сердца. А как поздравляешь друзей ты на день рождения!

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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