Появились подробности задержания журналистки Baza в Петербурге

Вадим Карасев

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В сети появились подробности задержания журналистки Baza Мяйле Мачюлите в Санкт-Петербурге. К настоящему времени девушку уже отпустили, сообщается в Telegram-канале издания.

Уточняется, что допрос на протяжении семи часов проводили в главном следственном управлении Следственного комитета (ГСУ СК) по Петербургу. На время допроса у Мачюлите изъяли мобильный телефон.

По словам журналистки, ее задержали сотрудники ФСБ и МВД. Следователи допрашивали ее по поводу уголовного дела, возбужденного в отношении другого лица. Мачюлите подписала расписку о неразглашении.

О задержании журналистки стало известно 27 февраля днем. С девушкой связался некий сотрудник полиции, с которым она была знакома, и сообщил, что хочет передать Мачюлите важную информацию. Впоследствии девушку увезли в СК, отказав предоставить ей адвоката.