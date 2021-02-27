Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Появились подробности задержания журналистки Baza в Петербурге

Появились подробности задержания журналистки Baza в ПетербургеФото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В сети появились подробности задержания журналистки Baza Мяйле Мачюлите в Санкт-Петербурге. К настоящему времени девушку уже отпустили, сообщается в Telegram-канале издания.

Уточняется, что допрос на протяжении семи часов проводили в главном следственном управлении Следственного комитета (ГСУ СК) по Петербургу. На время допроса у Мачюлите изъяли мобильный телефон.

По словам журналистки, ее задержали сотрудники ФСБ и МВД. Следователи допрашивали ее по поводу уголовного дела, возбужденного в отношении другого лица. Мачюлите подписала расписку о неразглашении.

О задержании журналистки стало известно 27 февраля днем. С девушкой связался некий сотрудник полиции, с которым она была знакома, и сообщил, что хочет передать Мачюлите важную информацию. Впоследствии девушку увезли в СК, отказав предоставить ей адвоката.

Главные новости

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Стало известно о пострадавшем в результате взрыва в кафе в Нижнем Новгороде
Стало известно о пострадавшем в результате взрыва в кафе в Нижнем
Нападение детей-«единорогов» на российский магазин оказалось постановкой
Нападение детей-«единорогов» на российский магазин оказалось
Россиянин полгода прожил с трупом брата
Россиянин полгода прожил с трупом брата
США разместили в Норвегии крыло стратегических бомбардировщиков B-1
США разместили в Норвегии крыло стратегических бомбардировщиков B-1
Составлен рейтинг самых комфортных городов для жизни в России
Составлен рейтинг самых комфортных городов для жизни в России
В МИД призвали оградить Россию от "ядовитого" доллара
В МИД призвали оградить Россию от "ядовитого" доллара
Россияне не смогут посетить Кипр в марте
Россияне не смогут посетить Кипр в марте
Мария Бутина рассказала о пытках в тюрьме США
Мария Бутина рассказала о пытках в тюрьме США
Диетолог предупредила одну категорию россиян о вреде свежих овощей
Диетолог предупредила одну категорию россиян о вреде свежих овощей
Кардиолог предупредил россиян об опасности весенней погоды
Кардиолог предупредил россиян об опасности весенней погоды
Появились подробности задержания журналистки Baza в Петербурге
Появились подробности задержания журналистки Baza в Петербурге
Мясников «по приказу» разделся и окунулся в снег
Мясников «по приказу» разделся и окунулся в снег

Топ на сегодня

Блинкен объяснил, что США хотели донести до Ирана ударом по Сирии
Блинкен объяснил, что США хотели донести до Ирана ударом по Сирии
В США сочли надлежащим уведомление об ударе по Сирии за несколько минут до атаки
В США сочли надлежащим уведомление об ударе по Сирии за несколько
Аксенов рассказал, кто на самом деле "вырвал сердце" у Украины
Аксенов рассказал, кто на самом деле "вырвал сердце" у Украины
Агрессивный пациент устроил пожар в российской больнице
Агрессивный пациент устроил пожар в российской больнице
Памфилова опровергла перенос выборов в Госдуму с сентября
Памфилова опровергла перенос выборов в Госдуму с сентября

Еще по теме

Стало известно о задержании журналистки Baza в Петербурге
Власти Ирана объяснили задержание российской журналистки
Российские дипломаты прокомментировали задержание журналистки в Иране
СБУ извинилась за инцидент с журналисткой Sharij.net