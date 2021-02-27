Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Полгода Михаила Дегтярева на посту врио губернатора: дороги Хабаровского края оживают

Полгода Михаила Дегтярева на посту врио губернатора: дороги Хабаровского края оживают

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев за полгода на своем посту доказал, что способен реально решать накопившиеся проблемы, пишет "Московский комсомолец". Уже в первые дни ему пришлось столкнуться с серьезными проблемами.

Одной из наиболее "депрессивных" отраслей было дорожное хозяйство. Из-за неразвитой дорожной сети затруднялось сообщение между районами, в особенности отдаленными. Этот вопрос был поставлен во главу угла – жителям предоставили право самим голосовать за то, какая дорога будет отремонтирована первой. Всего краю на эти цели выделили 2 млрд рублей, не в последнюю очередь благодаря Дегтяреву, который проводил переговоры в Москве.

Правительство края также запускает аэроход между Нельканом и Аимом. Это дешевле, чем перелеты на вертолетах, а следовательно – доступнее. Продолжила свою работу программа льготных перелетов для жителей северных районов.

"Понимая, что дороги - это, прежде всего, импульс для развития экономики районов, руководство региона сосредоточилось на строительстве и совершенствовании транспортной инфраструктуры края, руководствуясь принципом – там, где есть дорога, есть жизнь", – говорится в публикации.

Ранее NEWSTES приводил другие итоги пребывания Дегтярева на посту губернатора: ему удалось наладить отношения с федеральным центром и бизнесом, преодолеть разногласия краевого центра и муниципалитетов, начать процесс выравнивания уровня жизни в деловых и промышленных центрах края и на периферии, а также свести к минимуму протестный потенциал.

Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

Полгода Михаила Дегтярева на посту врио губернатора: дороги Хабаровского края оживают
Полгода Михаила Дегтярева на посту врио губернатора: дороги
Аксенов рассказал о недвижимости Зеленского в Крыму
Аксенов рассказал о недвижимости Зеленского в Крыму
Проекция реальности: как шахматы помогают в повседневной жизни
Проекция реальности: как шахматы помогают в повседневной жизни
Азербайджан обвинил Армению в нарушении заявления по Карабаху
Азербайджан обвинил Армению в нарушении заявления по Карабаху
В Черном море начались учения НАТО
В Черном море начались учения НАТО
Народную артистку РСФСР госпитализировали с коронавирусом
Народную артистку РСФСР госпитализировали с коронавирусом
«Остаётся молиться» — Алена Апина раскрыла подробности болезни Бориса Моисеева
«Остаётся молиться» — Алена Апина раскрыла подробности болезни Бориса
В Киеве радикалы забросали петардами офис генпрокурора
В Киеве радикалы забросали петардами офис генпрокурора
В зоне ООС украинский боец подорвался на мине
В зоне ООС украинский боец подорвался на мине
В России предложили считать зарплаты по-новому
В России предложили считать зарплаты по-новому
В Москве началась вакцинация добровольцев препаратом "Спутник лайт"
В Москве началась вакцинация добровольцев препаратом "Спутник лайт"
"Уже были метастазы в голове": Юдашкин впервые рассказал о борьбе с раком
"Уже были метастазы в голове": Юдашкин впервые рассказал о борьбе с

Топ на сегодня

Блинкен объяснил, что США хотели донести до Ирана ударом по Сирии
Блинкен объяснил, что США хотели донести до Ирана ударом по Сирии
Германия на перекрестке: четыре сценария "Северного потока-2"
Германия на перекрестке: четыре сценария "Северного потока-2"
Компания Пригожина выдала его адрес ФБР и попросила вознаграждение
Компания Пригожина выдала его адрес ФБР и попросила вознаграждение
В Госдуме прокомментировали отказ Байдена признать Крым российским
В Госдуме прокомментировали отказ Байдена признать Крым российским
В США сочли надлежащим уведомление об ударе по Сирии за несколько минут до атаки
В США сочли надлежащим уведомление об ударе по Сирии за несколько

Еще по теме

Дегтярев оценил перспективы участия на выборах главы Хабаровского края
Врио главы Хабаровского края представили правительству региона
Дегтярев оставил главой минимущества Хабаровского края Марину Костину
Дегтярев намерен общаться с хабаровчанами без "посредников"