Полгода Михаила Дегтярева на посту врио губернатора: дороги Хабаровского края оживают

Вадим Карасев

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев за полгода на своем посту доказал, что способен реально решать накопившиеся проблемы, пишет "Московский комсомолец". Уже в первые дни ему пришлось столкнуться с серьезными проблемами.

Одной из наиболее "депрессивных" отраслей было дорожное хозяйство. Из-за неразвитой дорожной сети затруднялось сообщение между районами, в особенности отдаленными. Этот вопрос был поставлен во главу угла – жителям предоставили право самим голосовать за то, какая дорога будет отремонтирована первой. Всего краю на эти цели выделили 2 млрд рублей, не в последнюю очередь благодаря Дегтяреву, который проводил переговоры в Москве.

Правительство края также запускает аэроход между Нельканом и Аимом. Это дешевле, чем перелеты на вертолетах, а следовательно – доступнее. Продолжила свою работу программа льготных перелетов для жителей северных районов.

"Понимая, что дороги - это, прежде всего, импульс для развития экономики районов, руководство региона сосредоточилось на строительстве и совершенствовании транспортной инфраструктуры края, руководствуясь принципом – там, где есть дорога, есть жизнь", – говорится в публикации.

Ранее NEWSTES приводил другие итоги пребывания Дегтярева на посту губернатора: ему удалось наладить отношения с федеральным центром и бизнесом, преодолеть разногласия краевого центра и муниципалитетов, начать процесс выравнивания уровня жизни в деловых и промышленных центрах края и на периферии, а также свести к минимуму протестный потенциал.