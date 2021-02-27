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Полина Гагарина: «Мои откровенные сцены – это срам! Как не стыдно?»

Полина Гагарина: «Мои откровенные сцены – это срам! Как не стыдно?»

Полина Гагарина призналась, что ей было сложно сниматься обнаженной. Артистка пошла на этот шаг только из-за того, что верила в художественный замысел. В итоге она осталась в восторге от того, что увидела на экране.


Третий сезон сериала «Бывшие» вызвал немало споров и обсуждений. Причина тому не сюжет, а эротические сцены с участием Полины Гагариной. В кадре артистка несколько раз появляется полностью обнаженной. Как оказалось, для самой звезды такие съемки тоже стали испытанием. 

«Это срам, конечно! Но голой же появляюсь не я, а моя героиня. А там такая героиня! Как ей только не стыдно? На самом деле, когда я увидела эти сцены со своим участием, сама была немного в шоке», — рассказала Полина.

После съемок с Гагариной произошла довольно забавная ситуация. Когда работа над проектом уже закончилась, выяснилось, что звуковая дорожка из постельной сцены оказалась неудачной. «Мне звонит режиссер и говорит, что нужно срочно ее переписать. Мол, приезжать на студию не нужно, достаточно просто записать на диктофон охи и вздохи. И вот я укладываю дочку спать, говорю сыну, который делает домашнее задание, не заходить в детскую и иду записывать. Это надо было видеть: сижу на полу охаю, целую себя в руку, чтобы изобразить поцелуи в кадре, а вокруг разбросаны игрушки», — поделилась воспоминаниями певица.

Полина давно мечтала показать свой драматический талант в кино и осталась довольна третьим сезоном сериала. Поклонники также позитивно отреагировали на ее перевоплощение. «Мне писали так много хороших комментариев, была отличная обратная связь. Единственное, сын не видел серии. Но, думаю, ребята из школы ему все рассказали», — поделилась артистка в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Пока неизвестно, будет ли Полина продолжать съемки в кино. Артистке нравится появляться на больших и малых экранах, но все-таки основным видом творческой деятельности она считает музыку.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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