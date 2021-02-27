Полнолуние 27 февраля 2021 года: что можно делать и что нельзя

Вадим Карасев

Последнее Полнолуние зимы может привнести в жизнь события, которые заставят понервничать. Советы астрологов помогут выбрать верное направление и провести грядущие сутки успешно.

Каждое Полнолуние обладает сильной энергетикой, когда сил становится в избытке, и их важно направлять в мирное русло. В противном случае накопившаяся раздражительность может стать причиной конфликтов и проблем, решать которые придется долгое время. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с тем, что можно и нельзя делать 27 февраля, чтобы удача не обошла стороной. Полная Луна в субботу будет пребывать в Деве, и в эти сутки важна осторожность, которая поможет избежать множества неприятностей.

Что нельзя делать 27 февраля

В день Полнолуния нельзя потакать любым разрушительным эмоциям. Гнев, агрессия и злость приведут к непоправимым результатам и могут стать причиной проблем как в деловой среде, так и в личной жизни.

В субботу важно сдерживаться и не выяснять отношения. Небрежность в общении будет губительной и для отношений в семье, и для делового сотрудничества. Астрологи рекомендуют выбирать выражения, чтобы не провоцировать серьезные ссоры и конфликты.

В Полнолуние нужно отказаться от пустых обещаний. Ложь, даже не намеренная, будет провоцировать проблемы в дальнейшем, которые будут накапливаться, словно снежный ком, мешая развитию и подрывая бережно созданный авторитет.

Во время Полнолуния в Деве ухудшается заживляемость ран, и это не лучшее время для проведения серьезных операций. Астрологи рекомендуют по возможности отказаться от манипуляций с организмом, чтобы не провоцировать осложнения. Осторожность важна будет и при обращении с острыми предметами, а также с огнем, чтобы исключить долго заживающие травмы.

Спонтанные траты в это Полнолуние могут стать причиной финансовых проблем в будущем, и в субботу астрологи рекомендуют воздерживаться от крупных приобретений. Вкладывать свои накопления в сомнительные инвестиции также не рекомендуется из-за риска быть обманутыми.

Что можно делать в это Полнолуние

В день Полнолуния полезными будут любые практики по обретению душевного равновесия. В субботний день важно обрести гармонию между разумом и чувствами, чтобы избежать досадных неприятностей и серьезных проблем.

Благоприятно в день Полнолуния заниматься физическими нагрузками, которые прекрасно избавляют от стресса и помогают поддерживать организм в тонусе. Астрологи лишь рекомендуют избегать переутомления и следить за самочувствием.

Полнолуние в Деве — лучшее время для временного уединения, завершения текущих дел и планирования. Благодаря одиночной работе получится избежать множества разногласий и уберечься от столкновения с агрессивными личностями.