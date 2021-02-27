Пост главы НОК Белоруссии вместо Лукашенко занял Лукашенко

Вадим Карасев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул пост главы Национального олимпийского комитета страны, который занимал с 1997 года, передает БелТА.

Главу государства в этой должности сменил его старший сын Виктор Лукашенко, который с апреля 2019 года исполнял обязанности первого вице-президента НОК, а в ноябре того же года был избран на этот пост Олимпийским собранием.

"Я не планировал избираться на очередной срок руководителем Олимпийского комитета. Попрошу вас, если вас это устраивает, передаю вам своего старшего сына. Обещаю, что воровства, коррупции, нецелевого использования денег не будет. И отношение к спортсменам и тренерам будет самое доброе. Что касается меня, я ж все равно никуда не уйду от вопросов спорта", — сказал президент Белоруссии во время голосования НОК за нового главу.

В декабре 2020 года Международный олимпийский комитет (МОК) временно запретил Александру Лукашенко участвовать во всех мероприятиях, проводимых под эгидой организации. По словам президента МОК Томаса Баха, руководство НОК Белоруссии не защищает спортсменов от политической дискриминации. Примечательно, что Виктор Лукашенко как первый вице-президент тоже попал под санкции МОК. Лукашенко-старший тогда пригрозил организации судом.