Потеря ребенка, измены и гибель мужа. Что вынесла Элизабет Тейлор за семь браков

Влада Некрасова

«Королева Голливуда» периода его расцвета слыла покорительницей сердец. Вопреки мнению завистников, Элизабет Тейлор не играла судьбами возлюбленных, а сама немало настрадалась в каждом браке.

Кем была для мирового сообщества Элизабет Тейлор? Как минимум — первой актрисой с гонораром в миллион долларов, активисткой, помогавшей движению борьбы со СПИДом, близкой подругой Майкла Джексона, любимицей сотен мужчин и иконой стиля. Ее обожали и превозносили коллеги и поклонники, но куда же делись доброжелатели, когда карьера Элизабет пошла на спад, а проблемы со здоровьем превратили ее из эталонной красавицы в больную и усталую женщину?

Так уж вышло, что у Тейлор было семь законных супругов. «Я спала только с теми, за кем была замужем. Много ли женщин могут похвастаться тем же?» — эта цитата звезды вошла в историю. Поклонники прощали кумиру любвеобильность, ведь знали: разводилась Лиз не просто так. 27 февраля, в день, когда родилась легендарная актриса, вспоминаем, почему не складывалась ее личная жизнь и как рухнула карьера.

Всю жизнь звезда

Элизабет Тейлор говорила, что не помнит, когда не была знаменитой. Неудивительно, ведь путь актрисы к славе начался в 10-летнем возрасте, когда мама, артистка Сара Созерн, привела ее на съемочную площадку ленты «Каждую минуту рождается человек». Режиссера поразила внешность девочки: вследствие редкой мутации ресницы Лиз росли в два ряда. Добавьте к этому яркие синие глаза с лавандовым оттенком, заметным при особом освещении, — и станет вполне понятно, почему Элизабет считали красавицей.

Если внешние данные вопросов не вызывали, то к способностям актрисы поначалу придирались. «У меня никогда в жизни не было уроков актерского мастерства, — признавалась Тейлор. — Но, надеюсь, я обучилась ему, наблюдая за такими людьми, как Спенсер Трейси, Марлон Брандо, Монтгомери Клифт, Джимми Дин, которые были весьма образованными в драматическом искусстве».

Роли в «Национальном бархате» и «Заговорщике» критиков не впечатлили, но после «Места под солнцем» скептикам пришлось признать, что Тейлор наделена драматическим талантом. Уже тогда артистка демонстрировала непростой характер: Элизабет не нравились многие фильмы, в которые ее приглашали, да и тотальный контроль компании Metro-Goldwyn-Mayer откровенно раздражал.

Тем не менее звезда оставалась с MGM вплоть до 1960-го, когда вышел «Баттерфилд, 8», за который Лиз удостоилась «Оскара». Следующей знаковой картиной для актрисы стала «Клеопатра», буквально разорившая 20th Century Fox: фильм окупился только через четыре года, когда продюсеры продали права на телепоказ, а ведь съемки стоили 44 миллиона долларов. Тейлор заплатили за работу миллион, что было беспрецедентно по тем временам. Кроме того, придуманный актрисой макияж египетской царицы вошел в моду.

Роковой для Элизабет оказалась роль Марты в драме «Кто боится Вирджинии Вульф?»: с одной стороны, звезда получила за яркий образ второй «Оскар», с другой — ради убедительного перевоплощения пришлось поправиться на 10 килограммов, которые потом никак не удавалось сбросить. Тейлор впала в депрессию, а весь Голливуд шептался про якобы возникшие у нее проблемы с алкоголем и наркотиками.

Фильмы с актрисой окупались все реже, хотя в кадре она мелькала довольно часто: «Синяя птица», «Зеркало треснуло», «Север и Юг». После 45 Элизабет больше играла в театре, чем в кино. Пытаясь реализоваться в других сферах, Тейлор занялась бизнесом и стала первой голливудской дивой, выпустившей под своим именем парфюмерную линию. Кроме того, артистка окунулась в благотворительность и открыла фонд борьбы с ВИЧ.

Попытки создать семью

Семь мужей, восемь браков — необычная статистика, но так уж получилось, что с Ричардом Бертоном Элизабет Тейлор пошла под венец дважды. Однако не будем забегать вперед и вернемся к истокам любовной биографии актрисы.

Впервые она обрела статус жены в 23 года, когда связала судьбу с 18-летним Конрадом Хилтоном-младшим, ставшим в будущем дедушкой скандальной Пэрис Хилтон. Наследник многомиллионного состояния столкнулся с голливудской дивой в клубе. Два месяца парень водил пассию по ресторанам, пока не объявил о помолвке. Свадьбу знаменитостей, а отдельно — платье Элизабет, сшитое Хелен Роуз, — обсуждал весь американский бомонд. Как известно, скоропалительные браки быстро распадаются, и уже через девять месяцев Тейлор подала на развод.

Оказалось, новоиспеченный муж ушел в загул почти сразу после свадьбы. Но самым страшным было то, что нетрезвый Конрад мог поднять руку на Элизабет. Однажды, в очередной раз вернувшись под утро из казино, Хилтон закатил скандал и в сердцах ударил жену. Тейлор была беременна, и последствия агрессии вылились для нее в потерю ребенка… Разумеется, после такого совместная жизнь с тираном не представлялась возможной.

Оправилась Лиз довольно быстро: уже через год она пошла под венец с актером Майклом Уайлдингом. Он являлся полной противоположностью юного Конрада — мужественный, мудрый, на 20 лет старше. Вот только на момент знакомства Майкл был женат, так что Элизабет фактически увела его из семьи. На дворе стояли 50-е, и остается только гадать, как консервативные поклонники простили артистке подобное.

Поначалу брак казался удачным: Элизабет родила избраннику двоих сыновей и успешно совмещала карьеру с ролью матери. Но спустя пять лет супруги развелись. Возможная причина разрыва дала о себе знать уже через три дня, когда Тейлор выскочила замуж за Майкла Тодда. Продюсер на 24 года старше не только осыпал актрису дорогими подарками, но и выбивал для нее работу в кассовых фильмах.

У пары появилась дочка Элизабет Френсис, что только укрепило союз. В мемуарах Тейлор писала, что обожала мужа и готова была провести с ним всю жизнь, но в планы вмешался злой рок: 22 марта 1958-го Майкл погиб в авиакатастрофе. Актриса намеревалась сопровождать супруга в том перелете, однако в последний момент решила остаться дома, так как заболела.

После смерти Тодда Элизабет не находила себе места. Утешения она искала в алкоголе, что негативно сказывалось и на детях, и на карьере. К счастью, вскоре в жизнь звезды ворвался старый друг погибшего Майкла — певец Эдди Фишер. Женатый артист и сам не заметил, как из «плакательной жилетки» превратился в любовника голливудской дивы… Пришлось разводиться и вести к алтарю Тейлор.

За следующие пять лет в глазах общественности Эдди превратился в подкаблучника, выполняющего все прихоти жены. Очевидно, бесхарактерность супруга надоела строптивой звезде, так что она подала на развод, когда чувства окончательно угасли, а на горизонте возник Ричард Бертон...

Роковая любовь и тяжелые болезни

На самом деле появился Ричард гораздо раньше официального разрыва Тейлор с Фишером: вместе актеры играли в «Клеопатре». Бертон и сам был женат, — на Сибил Уильямс — но разве это могло помешать страстному роману? Пожалуй, это оказались самые бурные отношения в жизни Элизабет. Когда «Марк Антоний» публично признался в интрижке с коллегой и заявил, что при этом не собирается уходить из семьи, Лиз попыталась наложить на себя руки. В 1964-м голливудская дива добилась своего и вышла замуж за Ричарда Бертона.

Назвать этот брак идеальным не поворачивается язык: супруги бурно ссорились, а поводом чаще всего становились измены Бертона. Вину он заглаживал дорогими подарками, среди которых — жемчужина «Перегрина», 33-каратный бриллиант и украшения от Cartier. Серьезный кризис в отношениях назрел через 10 лет, когда фильмы актерской четы перестали окупаться. В отчаянии Ричард начал злоупотреблять спиртным, и окружающие полагали, что так же поступает и Элизабет. Звезда сама переживала депрессию из-за спада в карьере, жалеть еще и партнера было выше ее сил.

Супруги развелись, но через год артистка поддалась минутной слабости и вновь обручилась с Ричардом Бертоном. Поклонники ликовали, а вот актриса уже через несколько месяцев после свадьбы поняла, что дважды в одну реку входить не стоило.

После вторичного развода с Бертоном расстроенная артистка ответила на ухаживания политика Джона Уорнера. Вероятно, мужчина женился на звезде ради выгоды: брак с Элизабет помог ему выиграть выборы и стать сенатором. Когда Тейлор осознала, что супруг не любит ее и даже не восхищается как актрисой, союз рассыпался в прах.

Следующие девять лет увядающая актриса провела в одиночестве, после чего ее свадьба с простым рабочим Ларри Фортенски в 1991-м показалась коллегам фарсом. К слову, торжество состоялось на легендарном ранчо «Неверлэнд» Майкла Джексона, с которым Элизабет тесно дружила, но даже сказочная обстановка не превратила Ларри в прекрасного принца. Расставшись с мужчиной через пять лет, Тейлор заявила, что устала от браков.

Вскоре ей стало совсем не до романов: в 1997-м у актрисы обнаружили доброкачественную опухоль головного мозга. Трепанация прошла успешно, но затем у звезды появились новые проблемы. Больные тазобедренные суставы, рак кожи, мигрени — только начало списка. Сильно ударило по здоровью Элизабет известие о смерти Майкла Джексона: перенервничавшая актриса тут же попала в клинику, а через несколько месяцев перенесла сложную операцию на сердце.

В феврале 2011-го артистку госпитализировали с симптомами сердечной недостаточности. Месяц лучшие врачи боролись за жизнь 79-летней голливудской легенды, но 23 марта 2011-го ее не стало. Похоронили звезду рядом с Майклом Джексоном и Кларком Гейблом на кладбище Forest Lawn. Церемония прошла по иудейскому обряду, так как в четвертом браке Элизабет приняла веру Эдди Фишера. Интересно, что служба началась чуть позже официального времени: Тейлор вечно опаздывала на съемки и попросила своего агента не нарушать традицию даже после ее смерти.