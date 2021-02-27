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Поздравляем! Беременная Холзи выходит замуж

Поздравляем! Беременная Холзи выходит замуж

Несколько недель назад популярная певица Холзи (Halsey) поделилась с поклонниками радостной новостью — после выкидышей у нее все-таки получилось забеременеть. Девушка вместе с Алеве Айдином (Alev Aydin) ждут ребенка. Правда, это не единственная новость об их отношениях.


Кажется, певица Холзи совсем скоро выйдет замуж. В иностранных СМИ и появилась информация от близкого друга пары. Он заявляет, что номинантка «Грэмми» в ближайшее время сыграет свадьбу вместе с Айдином. К слову, сама Холзи не считает, что девушкам обязательно нужно выйти замуж до рождения ребенка. По ее словам, брак — это не единственная цель в ее жизни.

«В конце концов, самое главное, чтобы ребенок был здоров, и чтобы у нее самой были хорошие отношения с отцом малыша. Прямо сейчас она точно любит и обожает Алева. Они очень любят друг друга», — заявил инсайдер.

Источник также добавил, что Холзи считает Алева красивым человеком. А мы искренне радуемся за пару и ждем официального подтверждения от звездных родителей.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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