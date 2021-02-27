Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Пожар в ковидной больнице Черновцов: спасатели назвали количество погибших и пострадавших в ЧП

Пожар в ковидной больнице Черновцов: спасатели назвали количество погибших и пострадавших в ЧП


Причиной пожара в городской клинической больнице № 1 Черновцов стало возгорание кислородной трубы, в результате которого погиб один и пострадал один человек. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пожар в ковидной больнице Черновцов: спасатели назвали количество погибших и пострадавших в ЧП

Сообщается, что в 13:15 в одной из палат на втором этаже загорелась кислородная труба, после чего произошел хлопок.

«В 13:30 пожар был ликвидирован. Вследствие данного события погиб один и пострадал один человек. Эвакуированы 20 человек», — говорится в сообщении.

В то же время директор Черновицкого областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир Еленев в Facebook сообщил, что пациентов из городской больницы № 1 эвакуируют в другие лечебные учреждения.

Как писали «NewsTes», 4 февраля произошел масштабный пожар в инфекционной больнице Запорожья. Кроме врача-реаниматолога, в огне погибли трое пациентов. Остальных находившихся в здании удалось вовремя эвакуировать.

Украина

По материалам: fakty.ua
Заказать крауд

Последние новости

Полгода Михаила Дегтярева на посту врио губернатора: дороги Хабаровского края оживают
Полгода Михаила Дегтярева на посту врио губернатора: дороги
Аксенов рассказал о недвижимости Зеленского в Крыму
Аксенов рассказал о недвижимости Зеленского в Крыму
Проекция реальности: как шахматы помогают в повседневной жизни
Проекция реальности: как шахматы помогают в повседневной жизни
Азербайджан обвинил Армению в нарушении заявления по Карабаху
Азербайджан обвинил Армению в нарушении заявления по Карабаху
В Черном море начались учения НАТО
В Черном море начались учения НАТО
Народную артистку РСФСР госпитализировали с коронавирусом
Народную артистку РСФСР госпитализировали с коронавирусом
«Остаётся молиться» — Алена Апина раскрыла подробности болезни Бориса Моисеева
«Остаётся молиться» — Алена Апина раскрыла подробности болезни Бориса
В Киеве радикалы забросали петардами офис генпрокурора
В Киеве радикалы забросали петардами офис генпрокурора
В зоне ООС украинский боец подорвался на мине
В зоне ООС украинский боец подорвался на мине
В России предложили считать зарплаты по-новому
В России предложили считать зарплаты по-новому
В Москве началась вакцинация добровольцев препаратом "Спутник лайт"
В Москве началась вакцинация добровольцев препаратом "Спутник лайт"
"Уже были метастазы в голове": Юдашкин впервые рассказал о борьбе с раком
"Уже были метастазы в голове": Юдашкин впервые рассказал о борьбе с

Топ на сегодня

Блинкен объяснил, что США хотели донести до Ирана ударом по Сирии
Блинкен объяснил, что США хотели донести до Ирана ударом по Сирии
Германия на перекрестке: четыре сценария "Северного потока-2"
Германия на перекрестке: четыре сценария "Северного потока-2"
Компания Пригожина выдала его адрес ФБР и попросила вознаграждение
Компания Пригожина выдала его адрес ФБР и попросила вознаграждение
В Госдуме прокомментировали отказ Байдена признать Крым российским
В Госдуме прокомментировали отказ Байдена признать Крым российским
В США сочли надлежащим уведомление об ударе по Сирии за несколько минут до атаки
В США сочли надлежащим уведомление об ударе по Сирии за несколько

Еще по теме

В Варшаве при пожаре в психиатрической больнице погиб человек
В Запорожье горел хостел, погибло четыре человека
Пять человек сгорели заживо в хостеле на Украине (ФОТО)
В Екатеринбурге после взрыва в многоэтажном доме начался пожар