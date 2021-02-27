Пожар в ковидной больнице Черновцов: спасатели назвали количество погибших и пострадавших в ЧП

Анастасия Иванова

Причиной пожара в городской клинической больнице № 1 Черновцов стало возгорание кислородной трубы, в результате которого погиб один и пострадал один человек. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в 13:15 в одной из палат на втором этаже загорелась кислородная труба, после чего произошел хлопок.

«В 13:30 пожар был ликвидирован. Вследствие данного события погиб один и пострадал один человек. Эвакуированы 20 человек», — говорится в сообщении.

В то же время директор Черновицкого областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир Еленев в Facebook сообщил, что пациентов из городской больницы № 1 эвакуируют в другие лечебные учреждения.

Как писали «NewsTes», 4 февраля произошел масштабный пожар в инфекционной больнице Запорожья. Кроме врача-реаниматолога, в огне погибли трое пациентов. Остальных находившихся в здании удалось вовремя эвакуировать.