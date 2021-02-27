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Прививку от коронавируса сделали 4 миллиона россиян

Прививку от коронавируса сделали 4 миллиона россиянФото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Вакцинацию от коронавируса прошли примерно 4 миллиона россиян. Такую цифру назвал главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико, передает ТАСС в пятницу, 26 февраля.

«Прививку получили уже около 4 млн человек», — заявил специалист.

Спад заболеваемости COVID-19, по словам Брико, ожидается к лету. Он отметил, что рост заболеваемости не стоит называть волной, поскольку это скорее просто повышение на фоне активизации определенных эпидемических процессов.

По последним данным, всего в России выявлено 4 223 186 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки заболели 11 086 человек — это новый минимум с октября.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России 18 января по поручению президента Владимира Путина. Прививку можно сделать препаратами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Выход третьей российской вакцины «КовиВак» в гражданский оборот ожидается в ближайший месяц.

Россия

По материалам: lenta.ru
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