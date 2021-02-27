Проекция реальности: как шахматы помогают в повседневной жизни

Вадим Карасев

Шахматы — древнейшая игра, популярная у миллионов людей по всему миру. И пусть компьютер научился обыгрывать человека, а анализ позиций при помощи специальных программ стал обычным делом, эта игра остаётся великолепным способом провести время с пользой. Кандидат в мастера спорта, тренер и автор NEWSTES Дмитрий Курганов объясняет, почему шахматами можно и нужно заниматься в любом возрасте.

Польза для детей

Мнения специалистов по поводу того, в каком возрасте детям стоит начинать заниматься шахматами, разнятся. Всё зависит от целеполагания и степени заинтересованности самого ребёнка. Если родители хотят, чтобы их сын или дочь играли на турнирах со сверстниками, впоследствии получили рейтинг, принимали участие в соревнованиях более высокого уровня, то 8–9 лет — это, действительно, поздно. Поэтому я бы назвал оптимальным промежуток от 5 до 6 лет, определиться со статусом шахмат в жизни ребёнка можно и потом.

Теперь конкретнее о пользе занятий шахматами, которая заключается, в основном, в развитии логического мышления и, как следствие, умения рассуждать. Иногда кажется, что и некоторым взрослым не хватает этого качества. Но в первую очередь именно дошколят шахматы научат выстраивать логические цепочки, что поможет им впоследствии и на уроках в школе.

Шахматы помогают детям развивать также навыки планирования и оценки. Не секрет, что даже начинающий шахматист должен "считать" хотя бы на 2-3 хода вперёд, после чего оценивать возникшую на доске ситуацию. Для детей это умение крайне важно в повседневной жизни. То, что взрослые подчас делают рефлекторно благодаря многолетнему опыту, ребёнку может даваться непросто. Понимание того, как это работает шаг за шагом, позволяет не допускать ошибок.

Еще один важный навык, который развивает игра - умение предсказывать ходы соперников. Уверен, каждый из вас хотя бы раз видел, как ребёнок рассуждает в споре со взрослым так, что оставляет его в дураках. Нередко такие дети действительно знают, что сейчас скажет их мама/папа/дядя и так далее, а потом молниеносно парируют собственным аргументом.

Занятие шахматами улучшает память. Начинающий игрок с первых занятий познает, как двигаются по доске фигуры, где какая клетка или диагональ. Все это приходится запоминать, а затем вспоминать множество раз, что ведет к повышению гибкости мозга и увеличению нейронных связей.

Концентрация, усидчивость. Даже увлечённый шахматами ребёнок подчас не может спокойно сидеть за доской. Его переполняет энергия, желание двигаться, разговаривать и так далее. Занятия шахматами дисциплинируют, тренируют умение сосредотачиваться, но процесс этот у всех протекает по-разному. Привязывать к стулу не надо.

Стрессоустойчивость. В детских шахматах чаще всего кто-то выигрывает или терпит поражение (у детей ничьи относительно редки). К сожалению, не все дети изначально способны принимать поражение от соперника. Но нужно понимать, что это происходит не только за шахматной доской и не только в спорте. Нерешённая задача, проигранный спор, безответная влюблённость, в конце концов, — жизненных ситуаций много. Чем старше ребёнок, тем их больше. Шахматы тренируют устойчивость к стрессовым ситуациям. Как следствие, ребёнок становится более зрелым с эмоциональной точки зрения.

Типичный детский шахматный клуб в СССР

Принятие решений, ответственность. Каждый ход — это решение. Поначалу дети играют в шахматы, казалось бы, практически не задумываясь, делая ходы очень быстро, едва ли придавая им осмысленность. При правильном тренерском подходе ученик понимает, что у каждого хода есть последствия и, прежде чем передвинуть очередную фигуру, нужно подумать. Ещё бывают командные соревнования, где поражение одного её члена сказывается на общем результате. Тогда ответственность становится не только личной, но и коллективной.

Целеполагание. Иными словами, шахматы учат ставить цели и добиваться их. Захватить центр доски, сделать рокировку, провести пешку в ферзи, поставить мат и так далее. На пути к их достижению неминуемо придётся сталкиваться с трудностями. Не всегда их удастся преодолеть, но так ведь и в жизни. К тому же шахматы учат ставить реальные цели. Это поначалу все норовят поставить мат за 5–7 ходов…

Многолетние наблюдения, в том числе исследования, показывают, что регулярно занимающиеся шахматами дети (неважно, на каком уровне) лучше учатся, усваивают информацию, развиваются интеллектуально. Здесь важно не переусердствовать, помнить, что всё хорошо в меру. К сожалению, есть родители, которые видят в своих детях гроссмейстеров чуть ли не с детского сада, а потому считают, что нужно заниматься всё свободное время. Да, сильные шахматисты могут заниматься и по 6–8 часов в день, но это единичные случаи. В любом случае в данной статье мы говорим о пользе на любительском уровне.

Польза для взрослых

Бизнесмены, финансовые аналитики, чиновники, люди самых разных профессий признавались мне или знакомым тренерам, что шахматы если не кардинально изменили их жизнь, то оказали огромную помощь в работе. Некоторые ставят занятия шахматами намного выше всяких бизнес-тренингов.

Для кого-то шахматы — это проекция на собственный офис, а фигуры — это сотрудники. Другие сравнивают шахматы с борьбой внутри конкурентной среды. Третьими движет желание обыгрывать коллег по работе. Стремление постичь в той или иной степени эту популярную игру появляется у людей из самых разных сфер.

"Среди моих учеников есть много работающих людей, в том числе владельцев бизнеса. Например, я занимался с управляющим хедж-фонда из США. Также у меня есть ученик из Австралии, он владелец компании, создающей обучающие видеокурсы. Ещё есть женщина, она владелец и основатель юридической фирмы в Москве. У каждого свои причины начать заниматься шахматами", – поделился своим опытом тренер Виктор Неустроев.

Ему умение играть в шахматы в течение нескольких лет помогало в работе финансового аналитика. Как поведёт себя рынок (соперник), какие действия нужно предпринять самому.

Один из моих учеников лет сорока рассказывал, что для него шахматы – это, наоборот, возможность заставить свой мозг переключиться с того, чем он занимается по 8–10 часов в день на работе. По его словам, никакое разгадывание кроссвордов или просмотр "Что? Где? Когда?" не дают такого эффекта.

Кстати, шахматы развивают не только логику, но и интуицию. А значит, оба полушария головного мозга. В некоторых ситуациях, особенно при дефиците времени, именно чутьё позволяет принять правильное решение. Бывают такие ситуации и в бизнесе, когда счёт идёт на минуты и даже секунды.

Шахматы вырабатывают уверенность и умение решать проблемы. Это не только умение атаковать, но и умение обороняться в трудной ситуации. Сохранять спокойствие под давлением — этому тоже учат шахматы. И это тоже крайне важное умение в обычной жизни.

Шахматы для пожилых

Отдельно стоит сказать и о пользе шахмат для пожилых людей. Давно известно, что активный мозг — здоровый мозг. Тренировка кратковременной и долговременной памяти — надёжный способ борьбы с таким недугом, как болезнь Альцгеймера. Способствует защите от него и повышенная концентрация внимания, которой, безусловно, требуют шахматы. Активная работа мозга стимулирует выработку анаболических гормонов, отвечающих за регенерацию тканей и их пополнение необходимыми веществами.

Шахматные турниры в Нью-Йорке, 1960-е

Конечно, существует множество логических головоломок, которые также неплохо справляются с этой задачей. Однако именно шахматы — самый универсальный инструмент, сочетающий в себе целый набор положительных эффектов, о которых рассказано в статье. Безусловно, это далеко не вся польза, которую несёт в себе эта игра с многовековой историей. Но даже написанного выше вполне достаточно, чтобы заняться шахматами вместе с детьми. Или родителями.