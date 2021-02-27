Путин поздравил военнослужащих с Днём сил специальных операций

Вадим Карасев

Президент России Владимир Путин поздравил с Днём Сил специальных операций военнослужащих и ветеранов. Глава государства также поблагодарил их за готовность действовать в нестандартной обстановке в любой точке мира в интересах Российской Федерации. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В обращении президента подчёркивается, что Вооружённые силы России обладают уникальными возможностями для решения задач особой важности и сложности и говорится, что в Вооружённых силах России "есть закаленные, испытанные бойцы".

"Вы не раз доказывали это, когда побеждали "не числом, а уменьем", наносили разящие удары по террористам, рисковали собой, чтобы защитить мирных граждан. Вы всегда в постоянной боевой готовности, и уверен, что достойно решите любую, даже самую сложную боевую задачу", - добавил Путин в своём поздравлении.

День сил специальных операций в России празднуют с 27 февраля 2015 года.