Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Путин поздравил военнослужащих с Днём сил специальных операций

Путин поздравил военнослужащих с Днём сил специальных операций

Президент России Владимир Путин поздравил с Днём Сил специальных операций военнослужащих и ветеранов. Глава государства также поблагодарил их за готовность действовать в нестандартной обстановке в любой точке мира в интересах Российской Федерации. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В обращении президента подчёркивается, что Вооружённые силы России обладают уникальными возможностями для решения задач особой важности и сложности и говорится, что в Вооружённых силах России "есть закаленные, испытанные бойцы".

"Вы не раз доказывали это, когда побеждали "не числом, а уменьем", наносили разящие удары по террористам, рисковали собой, чтобы защитить мирных граждан. Вы всегда в постоянной боевой готовности, и уверен, что достойно решите любую, даже самую сложную боевую задачу", - добавил Путин в своём поздравлении.

День сил специальных операций в России празднуют с 27 февраля 2015 года.

Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

Бывшая жена Владимира Епифанцева: «Полчерепа онемело! Мышцы сшили, поэтому нет чувствительности»
Бывшая жена Владимира Епифанцева: «Полчерепа онемело! Мышцы сшили,
Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева передвигается в инвалидном кресле после операции
Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева передвигается в инвалидном
В США начали расследование против вышедшей из «Северного потока-2» компании
В США начали расследование против вышедшей из «Северного потока-2»
Стало известно о задержании журналистки Baza в Петербурге
Стало известно о задержании журналистки Baza в Петербурге
Расширен перечень облагаемых налогом на роскошь авто
Расширен перечень облагаемых налогом на роскошь авто
"Это срам, конечно!": Полину Гагарину шокировала откровенная сцена в сериале "Бывшие", где она снялась без трусов
"Это срам, конечно!": Полину Гагарину шокировала откровенная сцена в
Путин поздравил военнослужащих с Днём сил специальных операций
Путин поздравил военнослужащих с Днём сил специальных операций
Диме Чайкову во время отдыха в клубе разбили нос
Диме Чайкову во время отдыха в клубе разбили нос
Саша Артемова призналась, что совсем не любит себя
Саша Артемова призналась, что совсем не любит себя
Павел Бабич и Катя Скалон отметили полгода отношений
Павел Бабич и Катя Скалон отметили полгода отношений
В Москве простились с Дмитрием Писаренко
В Москве простились с Дмитрием Писаренко
Экс-бойфренд Миланы Тюльпановой: «Несколько раз отправлял ее в больницу, чтобы она вылечилась»
Экс-бойфренд Миланы Тюльпановой: «Несколько раз отправлял ее в

Топ на сегодня

Блинкен объяснил, что США хотели донести до Ирана ударом по Сирии
Блинкен объяснил, что США хотели донести до Ирана ударом по Сирии
Политолог прокомментировал новое заявление Порошенко о Крыме
Политолог прокомментировал новое заявление Порошенко о Крыме
Германия на перекрестке: четыре сценария "Северного потока-2"
Германия на перекрестке: четыре сценария "Северного потока-2"
В Госдуме прокомментировали отказ Байдена признать Крым российским
В Госдуме прокомментировали отказ Байдена признать Крым российским
Компания Пригожина выдала его адрес ФБР и попросила вознаграждение
Компания Пригожина выдала его адрес ФБР и попросила вознаграждение

Еще по теме

Путин заявил об уникальных возможностях вооруженных сил России
Путин поздравил с юбилеем оперного певца Хворостовского
Путин поздравил военных с Днём Сухопутных войск
Путин поздравил худрука театра «Ленком» с днем рождения