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Радужная голова! Чонгук собрал всю коллекцию цветов

Радужная голова! Чонгук собрал всю коллекцию цветов

У многих слушателей к-поп группы BTS Чонгук (Jungkook) ассоциируется с черными волосами. Однако настоящие поклонники знают, что айдол пробовал все возможные цвета волос на протяжении семи лет участия в группе BTS. Причем, каждое его преображение буквально «взрывает» интернет. Недавно АРМИ отметили, что теперь у Чонгука есть вся радужная коллекция цветов. Как думаешь, остановится ли на этом Чонгук?


«Чонгук опубликовал фотографию своих синих волос, которые он покрасил сам, так что, наконец, его коллекция радужных волос завершена», — отмечают поклонники в сети.

Пользователи даже сделали целый коллаж, где собрали все цвета, которые были на волосах у музыканта. Действительно, айдол пробовал красить волосы практически во все цвета. Удивительно, но Чонгук выглядел хорошо с любым цветом. Теперь поклонники в Twitter делятся своими радужными коллекциями образов Чонгука. Черный, коричневый, вишневый, грейпфрутовый, блондинистый, бирюзовый, синий, зеленый… Каких только не было волос у нашего любимого айдола. Признавайся, в каком образе тебе больше всего нравится участник BTS? Мы без ума от блондинистых волос.


Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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