Расширен перечень облагаемых налогом на роскошь авто

Вадим Карасев

Минпромторг расширил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, на 87 моделей. Их полный перечень опубликован на сайте ведомства.

Повышенный транспортный налог обязаны платить обладатели авто дороже 3 млн рублей, точный коэффициент зависит от стоимости машины и года ее выпуска. Например, для машин не старше трех лет стоимостью 3-5 млн рублей мультипликатор составит 1,1; если стоимость превышает 5 млн, а возраст машины менее 5 лет, сумма налога удвоится, а если авто стоит до 10 млн и не старше 10 лет — утроится.

В перечень легковых машин, облагаемых повышенным налогом, включены автомобили таких марок, как Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Ford, Genesis, Infiniti, Jaguar, KIA, Land Rover, Toyota, Volkswagen, Volvo, Aston Martin, Nissan, Chrysler, Honda, Jeep, Mazda, Subaru, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Lexus, Maserati, Mercedes Benz, Porsche, Rolls-Royce. Минпромторг обновляет его ежегодно с 2014 года.