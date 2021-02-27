Расстались или нет? Новые подробности отношений Даня Милохин и Юля Гаврилина

Алексей Вольцев

Некоторое время назад в сети появилась информация о том, что Даня Милохин расстался с Юлей Гаврилиной. Действительно, сначала Даня назвал себя «бывшим Гаврилиной», потом в эфире радио заявил, что у него нет девушки, а сейчас музыкант публикует горячие снимки с фотосессии с другой девушкой. Юля же в последнее время выглядит очень расстроенной. Кроме того, в сети появилось видео, где ведущий спрашивает ее, правда ли, что теперь ее сердце свободно.

«Да, это правда», — отвечает тиктокерша на вопрос ведущего.

На фоне всех сплетен о расставании мама Насти Рыжик решила развеять все слухи и сообщила, что у ребят в отношениях «всё хорошо». Отметим, Настя живет в одном TikTok-доме, что Юля и Даня. Поклонники очень удивились такому заявлению. Некоторые доверились этой информации, так как «взрослые врать не будут, они мудрее и правдивые.», а другие выразили сомнения по поводу подлинности сведений.

«А она то откуда знает?», «Серьезно? Вы будете верить маме Рыжик, которая вообще там не причём?», «Действительно. Вот она уж точно знает, как у них дела», — шутят поклонники в комментариях.

Как считаешь, можно ли верить ее словам?