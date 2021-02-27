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Россия обвинила США в насильственном удержании беженцев в Сирии

Россия обвинила США в насильственном удержании беженцев в СирииФото: MAHMOUD HASSANO / Reuters

Замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник обвинил США в насильственном удержании беженцев в лагере «Рукбан». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Сытника, гуманитарная ситуация в лагере продолжает ухудшаться, а американское командование препятствует разрешению этой проблемы, «принимая дополнительные меры по насильственному удержанию в нем беженцев». Он отметил, что нежелание США обеспечить вывод незаконных вооруженных формирований из зоны «Эт-Танф» свидетельствует о заинтересованности Вашингтона в сохранении «конвейера» по подготовке экстремистов с целью поддержания очагов напряженности в Сирии.

Вячеслав Сытник добавил, что власти Сирии готовы принять всех беженцев, содержащихся в лагере «Эр-Рукбан», обеспечить им безопасность и достойные условия жизни.

Ранее беженцы из лагерей временного содержания в Сирии, подконтрольных террористам, рассказали об условиях содержания в них. По их словам, людей держали в положении бесправных рабов, не давали полноценного питания. «Мы забыли даже, что такое свежие овощи, жили на хлебе и воде. У нас не было возможности помыть детей», — раскрыла подробности Херат Насср Хамруш.

В мире

По материалам: lenta.ru
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