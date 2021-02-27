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Россиянам дали советы по борьбе с телефонными мошенниками

Россиянам дали советы по борьбе с телефонными мошенникамиФото: Павел Бедняков / РИА Новости

Россиянам рассказали, что для вычисления телефонных мошенников необходимо задавать им уточняющие вопросы: это может застать их врасплох. Соответствующие советы дали эксперты в беседе с RT в субботу, 27 февраля.

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин подчеркнул, что при возникновении подозрений лучше сразу прямо сказать собеседнику: «Я считаю, что вы мошенник, и буду звонить в службу поддержки». Специалист призвал сомневаться в любой неправдоподобной информации.

В свою очередь, эксперт в области информационной безопасности Александр Власов посоветовал не продолжать беседу с мошенниками, а сразу же положить трубку.

«Первый по распространенности вид телефонного мошенничества — это звонки из якобы службы безопасности вашего банка с сообщением, что с вашей карты списаны средства. Как только вам поступает такой звонок, инструкция одна: сразу кладите трубку. Если у вас закрались какие-то сомнения, то берите свою банковскую карту, смотрите телефон, который на ней написан, и звоните сами», — отметил он.

Власов также предостерег от мошенников, которые предлагают якобы бесплатные медицинские услуги, поскольку существует риск остаться с большим кредитом. Кроме того, специалист рекомендовал в беседе с подозрительными личностями по телефону не использовать слова «да» и «нет». «Вас спрашивают: "Это вы?" Не говорите "я", говорите "возможно"», — заключил он.

Ранее эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов назвал россиянам способ избавиться от телефонной рекламы банковских, медицинских и прочих услуг. По его мнению, сделать это можно лишь при помощи блокировки номеров.

Россия

По материалам: lenta.ru
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