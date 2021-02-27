Россиянам раскрыли способы сэкономить на автомобиле

Вадим Карасев

Фото: Globallookpress

Россиянам раскрыли способы снизить расходы на автомобиль. Советы экспертов приводят «Известия».

По данным исследования «СберАвто» и «СберМаркет», в год российский автомобилист тратит на содержание личного транспорта 108 тысяч рублей, 57 тысяч из которых уходят на бензин.

Специалисты отметили, что можно сэкономить на топливе, учитывая, что большая часть расходов приходится на него. Так, можно перейти на дизельное или газовое топливо, хотя этот вариант предполагает «громоздкое и небезопасное оборудование». «Куб метана стоит примерно 19 рублей. Куб метана эквивалентен литру бензина. Такое оборудование окупается примерно за год с небольшим», — отметил независимый эксперт по авторынку Сергей Бургазлиев.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков порекомендовал присмотреться к АИ-92. «Если двигатель рассчитан на езду на 92-м бензине, то он основные параметры свои выдает на 92-м. И заливать в него 95-й или 98-й смысла большого нет», — пояснил он. Однако Кадаков призвал помнить, что если в рассчитанный на АИ-95 двигатель залить топливо с меньшим октановым числом, то мотор потеряет в мощности, а экономия будет мизерной. «Расход может даже вырасти, и это "съест" разницу в цене», — заключил редактор.

В «СберАвто» напомнили, что сэкономить поможет и внимательное изучение страхового рынка при покупке ОСАГО. «При езде без аварий стоимость полиса снижается, меняется она и в зависимости от стажа», — напомнили в пресс-службе. Помимо этого, есть варианты сэкономить и на каско — «франшизы, страхование определенного пробега».

Также можно сэкономить на запчастях, заказав оригинал, но напрямую у производителя из-за рубежа. Однако специалисты советуют не экономить на официальном обслуживании, утверждая, что это «прозрачная история автомобиля, которая в дальнейшем повышает его ценник при перепродаже».

Ранее сообщалось, что с начала 2021 года стоимость машин в России выросла на 2-5 процентов. В частности, цены на машины Volkswagen в среднем выросли на 2 процента, Hyundai добавил 15-50 тысяч рублей, Audi — 2,2 процента. У Mercedes рост стоимости составил 5 процентов, у Volvo — 100 тысяч рублей на базовые комплектации и 5 процентов на опции. Аналитики считают, что такая динамика — только начало, поскольку еще не все продавцы отразили в ценах осенний обвал рубля.