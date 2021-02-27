Россияне не смогут посетить Кипр в марте

Влада Некрасова

Россия остается в категории стран, граждане которых для приезда на Кипр с 1 марта должны иметь вид на жительство или получить специальное разрешение, а прилетевшие пассажиры должны пройти двухнедельный карантин, говорится в оценке эпидемиологического риска COVID-19, опубликованной министерством здравоохранения Кипра в субботу.

Отдел эпидемиологического надзора министерства здравоохранения провел повторную оценку эпидемиологической картины. Классификация стран Европейского союза и Европейской экономической зоны (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия), включая Швейцарию, предусматривает "цветовые" категории - зеленую, оранжевую или красную, она основана на классификации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Что касается третьих стран (Великобритания, Россия, Украина, Израиль, Ливан, ОАЭ, Иордания, Саудовская Аравия, Египет, Белоруссия), а также стран, включенных в обновленный список рекомендаций ЕС, для отмены временных ограничений на поездки в ЕС они проходят эпидемиологическую оценку министерства здравоохранения и делятся на зеленую, оранжевую, красную и серую категории. Россия в соответствии с этой категоризацией находится в списке стран серой категории, для приезда из которых требуется специальное разрешение. В этом списке десять стран - Великобритания, Израиль, Россия, Объединенные Арабские Эмираты, Украина, Иордания, Ливан, Египет, Белоруссия, Руанда.