"Российская газета": в России могут появиться новые трудовые книжки

Алексей Вольцев

С 2023 года в России могут ввести трудовые книжки нового образца, пишет "Российская газета" со ссылкой на документы, подготовленные в Минтруде.

Нововведение предусматривает отмену устаревших нормативных документов, принятие обновленной формы трудовой книжки и порядка ее ведения и хранения. При этом имеющиеся у работников документы ранее установленного образца менять не потребуется, поскольку они по-прежнему будут действительны.

При оформлении трудовой книжки нового образца внесут следующие сведения о работнике: ФИО, дату рождения; образование, профессию, специальность.