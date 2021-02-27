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"Российская газета": в России могут появиться новые трудовые книжки

"Российская газета": в России могут появиться новые трудовые книжки
С 2023 года в России могут ввести трудовые книжки нового образца, пишет "Российская газета" со ссылкой на документы, подготовленные в Минтруде.

Нововведение предусматривает отмену устаревших нормативных документов, принятие обновленной формы трудовой книжки и порядка ее ведения и хранения. При этом имеющиеся у работников документы ранее установленного образца менять не потребуется, поскольку они по-прежнему будут действительны.

При оформлении трудовой книжки нового образца внесут следующие сведения о работнике: ФИО, дату рождения; образование, профессию, специальность.

Россия

По материалам: ria.ru
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